Cómo pedir cita en Madrid para hacer la declaración de la renta de forma presencial

El Ayuntamiento de Madrid abre este viernes la cita previa para la atención presencial de la declaración de la renta. Este servicio se suma a la asistencia telefónica, cuya cita puede solicitarse hasta el 29 de junio.

Las principales vías de asistencia e información son la sede electrónica de la Agencia Tributaria, sede.agenciatributaria.gob.es, y el teléfono de cita previa del servicio 'Le Llamamos', en el número 91 553 00 71.

Novedades de la Campaña de la Renta 2025

Entre las novedades de la Campaña de la Renta 2025 figura una nueva deducción de hasta 340 euros por rendimientos del trabajo para perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), que desde 2025 es de 16.576 euros anuales, y para otros perceptores de rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros que no hayan percibido otras rentas, aparte de las del trabajo, superiores a 6.500 euros.

También se prorrogan durante 2025 las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible nuevos, e instalación de puntos de recarga de baterías para estos vehículos.

A los residentes en la Comunidad de Madrid les seguirán afectando, además, las deducciones y beneficios fiscales vigentes en la Campaña de Renta 2025, como las deducciones por arrendamiento de viviendas vacías, cambio de residencia a un municipio en riesgo de despoblación, adquisición de vivienda habitual en estos municipios e inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero.

También continúan las ampliaciones de deducciones ya existentes, como la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que se amplía a contribuyentes de hasta 40 años, y la relativa al incremento de los costes de financiación para la inversión en vivienda habitual, en la que se modifican las condiciones de aplicación.

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Balance de la campaña anterior

La colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Tributaria ha registrado una elevada demanda en campañas anteriores. En la Campaña de la Renta 2024, el Consistorio atendió a 29.329 contribuyentes y elaboró 21.874 declaraciones: 20.536 mediante atención telefónica y 1.338 de forma presencial. Además, se resolvieron 3.488 consultas de contribuyentes, 3.347 por vía telefónica y 141 de manera presencial. Del total de personas atendidas por los técnicos de la ATM, 5.084 fueron mayores de 65 años, el 17,33%. De ellas, 2.340 fueron mujeres y 2.744 hombres.