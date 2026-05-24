El madrileño que se deslomará colina abajo en la viral carrera del queso y que quiere "traerlo a España": "Aún tengo heridas de la del año pasado"

Fernando Santolaria no tiene precisamente el cuerpo más atlético del mundo, pero es que para enfrentarse a la "carrera a pie más rápida, peligrosa y absurda del mundo" tampoco lo necesita. "Creo que tengo un cuerpo bastante aerodinámico para rodar bien, tengo una buena barriguilla", comenta entre risas este youtuber madrileño, dueño del canal @yosoysanto_, a escasas horas de participar, por segundo año consecutivo, en la Gloucestershire Cheese Race. O lo que es lo mismo, una prueba viral en Internet que consiste, en sus propias palabras, en "lanzarte por una colina de unos 100 metros de longitud, con una pendiente superior al 45%, para perseguir un queso que alcanza los 200 kilómetros por hora".

"Es muy divertida, lo único que se ven son guantazos y piñazos", comenta Santo, que como todos los que este lunes acudan a Gloucester, el pequeño pueblo de Reino Unido que la alberga, va allí sabedor del riesgo de una prueba que "es ilegal" y que tiene un riesgo de lesión del 33%. Allí, todos los que entrarán este lunes a partir de la 13.00 (hora española) y mirarán a ese algo similar a un abismo saben perfectamente que pueden no salir de una pieza, y que nadie se va a responsabilizar por ello. Pero les da igual.

Una carrera "ilegal"

"Tú vas ahí, sin inscripción ni nada, coges hueco en la colina y si tienen los cojones de tirarte, te tiras, y ya está", resume Santo, que se define como una persona "súper aventurera y a la que le encantan la adrenalina y las nuevas experiencias para no apagar ese niño interior que tengo adentro". Y como tal, siendo conocedor de esta tradición inglesa nacida en el siglo XVI y que marca el comienzo de las buenas cosechas, no puso resistirse a este "sueño que tenía de pequeño". Uno, por supuesto, "de locos y chalados".

En esas se fue para allí hace un año, y no contento con ello, con el mero hecho de participar, redobló la apuesta y se lanzó sin ropa, pintado de los colores de la bandera de España y con apenas un pantalón corto. "He sido de las pocas personas que han hecho algo así", reconoce, asegurando que este año ya sí que se lanzará vestido porque "aparte de las lesiones graves, que eso ya puede ser peor, lo que sí que hay es mucha raspadura".

A los golpazos, uno tras otro, se les unen las piedras y el barro, que cuando no llueve está seco. "Yo salí con todo y acabé, aparte de con un brazo luxado, con multitud de raspaduras. De hecho, aún tengo heridas del año pasado", explica orgulloso, como si se tratara de cicatrices de guerra. "Hemos preparado un traje este año, un mono de España, que va a ser un descojone, pero es sorpresa", avanza, "porque lo que quiero este año es ganar y traer el queso a España".

"Caer... y rezar a todos los santos"

"La primera vez fue un poco vivir la experiencia y no saber un poco a lo que iba. Y este año, luchando contra mi yo interior, que al final es muy difícil porque es salir de tu zona de confort ponerte a un riesgo y tal. Mucha gente puede decir, pero ¿qué demonios? ¿Para qué haces eso? Para mí es un sentido muy grande y profundo", reflexiona.

Edición de 2025. / .

Como se puede ver en muchos de los vídeos de su canal, Santo explica que "me dedico a exponerme físicamente y psicológicamente a retos que me den miedo para que la gente pueda ver lo que es pasar por ese proceso antes y lo que es después una vez que lo consigues". Y este reto es quizás el que más lo representa.

Conmociones cerebrales, roturas...

"Es verdad que para hacer una buena posición tienes que ser valiente. Tienes que lanzarte fuerte al principio porque si no es imposible. Pero es que ya que vas a correr esa carrera, pues la corres bien, ¿sabes? Entonces tú intentas dar unos cuantos pasos y al tercer, cuarto paso, inevitablemente, vas a empezar a rodar y ahí ya ponte las manos a la cabeza, reza a todos los santos de que de alguna manera tus rodamientos no te rompan un tobillo, no te rompan un brazo, no te lesiones de la clavícula, no te hagas una conmoción cerebral, que no se te caiga alguien encima...", enumera, antes de incidir en un factor que mucha gente desconoce.

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"La carrera no se trata de coger el queso. De hecho, es imposible con la velocidad que alcanza. Gana el primero que pase la línea de abajo, que de hecho llegas tan rápido que hay un equipo de rugby abajo esperando para placarte de la velocidad que llevas", explica, antes de desvelar que este año, ya sin ser novato, intentará El domingo voy a ir a la colina a intentar trazar mi línea por la que me quiero tirar el lunes e intentar ver los socavones, dónde puedo conseguir correr al principio hasta ya dejarme caer...", analiza, antes de reconocer: "Pero al final, hay lanzarse sin miedo y también hay que tener suerte. Bastante".