EMPLEO
Más de 1.700 aspirantes se examinan en Madrid y en Barcelona para optar a 360 plazas en talleres de Renfe
La compañía prevé cerrar a finales de julio el proceso de selección de operadores de Renfe Ingeniería y Mantenimiento
Un total de 1.857 personas están convocadas este domingo a los exámenes de acceso para optar a una de las 360 plazas de operadores de talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento incluidas en la Oferta Pública de Empleo de la compañía para 2026.
Madrid concentra la mayor parte de aspirantes, con 1.717 candidatos convocados en la Universidad Autónoma, mientras que en Barcelona se examinarán otras 140 personas en la Universitat Pompeu Fabra, según ha informado Renfe.
Los candidatos que superen esta primera fase tendrán que afrontar posteriormente una entrevista personal y, en el caso de resultar seleccionados, deberán superar también el reconocimiento médico de ingreso. La previsión de la compañía es cerrar todo el proceso a finales del próximo mes de julio.
Reparto de plazas por especialidades
Las 360 plazas ofertadas se distribuyen entre distintas especialidades técnicas vinculadas al área de talleres. La categoría con mayor número de vacantes es la de ajustador-montador, con 173 plazas y 920 aspirantes admitidos. Le sigue electricidad-electrónica, con 142 puestos y 618 candidatos.
Además, se ofertan seis plazas para calderería, chapa y soldadura, con 70 admitidos; ocho plazas para máquinas-herramientas, con 135 aspirantes; y 31 plazas en el área de suministros, con 114 candidatos inscritos.
Esta convocatoria forma parte del plan de empleo de Renfe para este año, con el que la compañía prevé incorporar a más de 2.000 trabajadores gracias a la tasa de reposición ordinaria y a la tasa adicional autorizada tras el acuerdo alcanzado recientemente en el marco del diálogo social.
Asimismo, ese acuerdo permitió desconvocar la huelga prevista el pasado mes de febrero. Las 360 plazas de personal de talleres, convocadas el pasado marzo dentro de la tasa de reposición correspondiente a 2026, se suman a las 550 plazas de maquinista, cuyo examen se celebró el pasado 9 de mayo, y a las 600 plazas de operadores comerciales de entrada.
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