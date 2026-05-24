La Comunidad de Madrid celebra el éxito del IES Malala Yousafzai en el proyecto educativo europeo CanSat

La Comunidad de Madrid ha reforzado las vocaciones científico-tecnológicas de los alumnos a través de CanSat, un proyecto educativo europeo que gira en torno al diseño de minisatélites. En la V edición de la competición, el instituto público Malala Yousafzai, de la capital, ha recibido el Premio Honorífico en la final nacional, celebrada en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz.

El certamen contó con la participación de 16 equipos procedentes de toda España. El galardón concedido al centro madrileño reconoce de forma especial la calidad del trabajo presentado, así como el esfuerzo, la dedicación y el enfoque innovador del equipo, que destacó por su compromiso y espíritu científico.

La propuesta del IES Malala Yousafzai incorporó una misión secundaria orientada a mejorar la respuesta ante los incendios forestales, un riesgo creciente vinculado al aumento de las temperaturas y a las sequías. El proyecto se centra en localizar con rapidez focos de calor que puedan permanecer activos tras el fuego y facilitar una actuación temprana para reducir la probabilidad de reactivación y nueva propagación.

Durante las dos jornadas de competición, los equipos participantes realizaron verificaciones técnicas, el lanzamiento en cohete para la recogida de datos y, posteriormente, la presentación de resultados y la defensa del proyecto ante un grupo de expertos.

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El Premio Honorífico forma parte de los seis reconocimientos oficiales de CanSat y se concede a trabajos con un valor singular. Con este reconocimiento, el equipo madrileño consolida su papel en iniciativas de innovación educativa y contribuye al fomento de vocaciones STEM entre los jóvenes.