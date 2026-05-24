Madrid y Barcelona se unen en 'Contrapunto', un puente musical entre jóvenes intérpretes

La Escuela Superior de Música Reina Sofía y el Conservatori Superior de Música del Liceu unirán a jóvenes intérpretes de distintos países en 'Contrapunto', una iniciativa impulsada junto a la Fundación la Caixa que busca tender puentes culturales y artísticos entre Madrid y Barcelona mediante la música clásica.

El proyecto reunirá a 16 músicos, ocho de cada institución, en un ensemble de cámara que realizará una gira por los CaixaForum de Barcelona, Zaragoza (24 de mayo), Palma (26 de mayo), Sevilla (29 de mayo), Madrid (30 de mayo) y Valencia (31 de mayo).

"Más allá de la experiencia puramente académica y musical, es realmente un intercambio cultural", ha explicado la directora de Desarrollo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Marjorie Nétange, en una entrevista con Europa Press. La responsable ha destacado que los participantes compartirán durante semanas ensayos, conciertos, actividades culturales y visitas a monumentos y museos emblemáticos de Madrid y Barcelona.

Jóvenes músicos de varios países

La iniciativa contará con estudiantes procedentes de España, Portugal, Colombia, Rumanía, Cuba o Venezuela, entre otros países. "Se juntan músicos que no se conocían y tienen una experiencia muy intensa de ensayos, de compartir actividades culturales y de convivencia", ha señalado Nétange.

Por parte de la Escuela Reina Sofía participarán jóvenes intérpretes de fagot, clarinete, trompa, trompeta y violín. El ensemble de cámara estará dirigido por Javier Huerta.

Wagner, Louise Farrenc y cuatro obras de nueva creación

El repertorio de los conciertos combinará el Idilio de Sigfrido, de Richard Wagner, con una obra de Louise Farrenc, compositora francesa del siglo XIX que, según ha recordado Nétange, tuvo reconocimiento en vida pero "cayó prácticamente en el olvido durante más de un siglo" y ha sido redescubierta.

La gira incluirá además un ciclo de canciones de nueva creación compuesto específicamente para este proyecto por cuatro jóvenes compositores de ambas instituciones: Daniel Malpica, Josué Blanco, Alfredo Valdó y Mario Moya.

Estas piezas, inspiradas en textos poéticos de Federico García Lorca, Rosalía de Castro y otros autores españoles de los siglos XIX y XX, giran en torno a las mujeres y los niños, con especial atención a los cuidados, la identidad, la intimidad familiar y el futuro.

Nétange ha subrayado que el encargo representa una oportunidad singular para estos jóvenes compositores, algunos de apenas 22 años, ya que podrán estrenar sus obras directamente en una gira de seis conciertos. "No es algo tan habitual para jóvenes compositores", ha señalado.

Los cuatro autores estarán presentes durante la fase de ensayos para trabajar con los intérpretes y trasladarles las particularidades de sus composiciones. “Es muy enriquecedor que los intérpretes puedan trabajar directamente con los compositores”, ha explicado.

Una iniciativa construida desde el diálogo

La directora de Desarrollo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía ha destacado que 'Contrapunto' nace del trabajo colaborativo entre músicos y equipos de las tres instituciones, desde el diseño del proyecto hasta la programación artística y la producción musical.

"Todo el proyecto se ha construido desde el diálogo y la escucha", ha afirmado Nétange, quien ha insistido en que la iniciativa busca que los alumnos aprendan a "construir colectivamente" una propuesta musical.

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Nétange ha defendido también la dimensión social del proyecto, al considerar que la música puede actuar como herramienta de bienestar, conexión e impacto positivo. "Creemos mucho en el impacto positivo que tiene la música en la sociedad y a través de esos conciertos vamos a llegar a muchos espectadores en seis ciudades. Sabemos que la música al final es una herramienta de bienestar, de impacto positivo en las personas, en las emociones, y por eso, más allá del impacto en nuestros propios alumnos, es también muy importante ese componente social", ha destacado.