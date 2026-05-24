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SUCESO TRÁFICO

Fallece un motorista de 59 años tras colisionar contra un coche en Patones (Madrid)

El siniestro tuvo lugar a primera hora de la mañana del domingo, cuando el motorista impactó contra un turismo en la vía M-134

Trabajadores de SAMUR-Protección Civil asisten a un motorista accidentado (Archivo)

Trabajadores de SAMUR-Protección Civil asisten a un motorista accidentado (Archivo) / EMERGENCIAS MADRID

EFE

Un motorista de 59 años ha fallecido este domingo tras colisionar contra un turismo en la carretera M-134, en el madrileño municipio de patones, según ha trasladado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar entorno a las nueve y media de la mañana, en él que el motorista ha salido despedido al colisionar contra el coche.

Tras el golpe entra en parada respiratoria y efectivos del Summa 112 realiza durante cuarenta minutos un intento de reanimación y, al con conseguir revertirla, confirma el fallecimiento.

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La Guardia Civil investiga el accidente.

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