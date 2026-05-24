Fallece un motorista de 59 años tras colisionar contra un coche en Patones (Madrid)

Un motorista de 59 años ha fallecido este domingo tras colisionar contra un turismo en la carretera M-134, en el madrileño municipio de patones, según ha trasladado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar entorno a las nueve y media de la mañana, en él que el motorista ha salido despedido al colisionar contra el coche.

Tras el golpe entra en parada respiratoria y efectivos del Summa 112 realiza durante cuarenta minutos un intento de reanimación y, al con conseguir revertirla, confirma el fallecimiento.

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La Guardia Civil investiga el accidente.