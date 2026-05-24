SUCESO
Detenidos 11 jóvenes por organizar carreras ilegales en Madrid con 'kedadas' de más de 500 personas
La Guardia Civil ha intervenido cuatro vehículos, bengalas y pasamontañas en una operación centrada en municipios del sur de la Comunidad
La Guardia Civil ha detenido a once jóvenes, de entre 18 y 25 años, por su presunta implicación en una red dedicada a organizar carreras ilegales y 'kedadas' multitudinarias de vehículos en la Comunidad de Madrid. Las concentraciones, que se convocaban a través de redes sociales y podían reunir a más de 500 personas, se celebraban sobre todo durante los fines de semana en municipios del sur de la región.
Los encuentros tenían como principales escenarios Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Coslada y Madrid capital, aunque los participantes no se limitaban a la Comunidad de Madrid. Según la investigación, también se desplazaban a otros puntos del país, como Cuenca, Navarra o Toledo, para participar en carreras y concentraciones similares.
A través de redes sociales, los organizadores difundían el lugar, la fecha y la hora de cada convocatoria. A ellas acudían conductores procedentes de distintas comunidades autónomas, lo que multiplicaba el alcance de unas reuniones que, según la Guardia Civil, suponían un grave riesgo para la seguridad vial.
Pasamontañas y matrículas manipuladas
Según la investigación, los organizadores, que también participaban en las carreras, adoptaban medidas para evitar ser identificados. Utilizaban pasamontañas, manipulaban las placas de matrícula y tenían establecido un protocolo de actuación para eludir la detención si eran localizados por la Guardia Civil.
Además de los presuntos delitos contra la seguridad vial, como conducción temeraria, y de falsedad documental cometidos durante las concentraciones, los participantes ponían en grave peligro la integridad física del resto de conductores al desplazarse entre distintos puntos realizando carreras por carreteras y autovías.
Once detenidos y cuatro vehículos intervenidos
La Guardia Civil detectó estas carreras ilegales el pasado verano. Desde entonces, ha desarrollado una investigación que ha culminado, hasta el momento, con la detención de once personas.
En la operación se han intervenido cuatro vehículos y diverso material utilizado en las ‘kedadas’, entre ellos bengalas y pasamontañas. Los detenidos son todos hombres, de entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades y con antecedentes policiales. Se les atribuyen delitos de conducción temeraria, falsedad documental, simulación de delitos, desobediencia grave a agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal.
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