Miles de personas recorren Madrid en defensa de una vivienda "digna" y frente a los "ataques del rentismo"

Una multitudinaria manifestación, a la que han asistido más 20.000 personas según Delegación del Gobierno (100.000 personas según la organización), ha clamado este domingo por el centro de Madrid por una vivienda digna y ha llamado a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general.

Esta marcha supone "un punto de inflexión" y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a una vivienda digna que contará con manifestaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y culminará a finales de junio.

Durante el recorrido, los asistentes han pedido "luchar por el derecho a una vivienda digna", han exigido "medidas urgentes" ante una "crisis sin precedentes" y han protestado contra unos "ataques del rentismo que vacían los barrios".

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas convoca una movilización bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”, por el derecho a la vivienda tras la reciente derogación del decreto que prorrogaba los alquileres. / EFE/J.J. Guillén

Organizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', la marcha ha partido a las 12 horas desde la estación de Atocha en dirección a la zona de Sevilla agrupando a decenas de colectivos y asociaciones en apoyo de la causa.

A la cita han acudido la secretaria general de CC.OO, Paloma López; y la de UGT, Susana Huertas; así como sus líderes nacionales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

La manifestación exige recuperar los contratos de alquiler indefinidos, acompañados de una bajada de los alquileres y de una subida del salario y de las pensiones mínimas a 1.500 euros. Según han denunciado, el alquiler en Madrid ha subido más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. De esta forma, se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros.

Llamada a la "desobediencia"

Ante esta situación, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que "solo cabe desobedecer" ante las leyes "injustas", ya que "ningún gobierno está haciendo nada para cambiar esto" y "se están utilizando los recursos públicos para proteger los intereses del rentismo".

"La desobediencia es el único camino para cambiar las cosas y la desobediencia es la herramienta legítima cuando no podemos pagar estos precios, cuando vivimos con miedo a que nos echen, mientras una minoría se enriquece. A todas las inquilinas, afiliaos y buscad vuestra asamblea más cercana, porque vamos a desobedecer juntas", ha manifestado.

Manifestantes portan pancartas con lemas 'Derecho a techo', 'En Alcalá nos quedamos' y 'Hay que bajar los precios en el Corredor' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y distintos colectivos de vivienda bajo el lema ’La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios’ pretende denunciar el encarecimiento del alquiler, la dificultad para comprar casa y el impacto que estos precios tienen en la vida cotidiana de miles de vecinos. / Ricardo Rubio / Europa Press

Además, Del Río ha hecho un llamamiento a los sindicatos laborales para "construir juntas" una huelga general "capaz de paralizar" las ciudades y "capaz de oponerse de una vez por todas al negocio de la vivienda". Ha afirmado que ya se está "trabajando en ello".

"Será un proceso social amplio que no solo incluirá a los sindicatos laborales, sino a todas las organizaciones de la mayoría social por el derecho a la vivienda que están hoy también con nosotras, porque somos la mayoría social que utiliza las casas para vivir y quiere acabar con este negocio parasitario que está condenando al país entero a la precariedad", ha añadido.

CCOO y UGT cargan contra la "insumisa" comunidad

Por su parte, la secretaria general de CC.OO Madrid, Paloma López, ha reclamado al Gobierno autonómico que abandone su posición "insumisa" ante la ley estatal de vivienda y ha exigido que declare las zonas tensionadas y que "ponga orden" junto al Ayuntamiento de la capital en los pisos ilegales.

Varias personas durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

"Y hay que hacer, por supuesto, un plan de vivienda alejado del plan Vive de la Comunidad, que solamente está pensado para rentas medias y altas. Lo que se necesita es un plan de vivienda precisamente para la gente más vulnerable, con más necesidades y que puedan acceder a cualquier vivienda para tener unas condiciones dignas", ha subrayado.

Asimismo, Unai Sordo ha exigido la creación de "dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos diez años", "que ninguna familia tenga que gastar más del 30% de sus ingresos" en pagar el alquiler y "limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas".

MADRID, 24/05/2026.- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas convoca una movilización bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”, por el derecho a la vivienda tras la reciente derogación del decreto que prorrogaba los alquileres. / EFE/J.J. Guillén

Al hilo, la líder regional de UGT, Susana Huertas, ha reivindicado que "sin una vivienda digna no hay paz social" y ha aseverado que no se trata de un problema de "unos pocos", sino de una cuestión que "merma el poder adquisitivo" de la mayoría de la ciudadanía.

Así, el secretario general nacional del sindicato, Pepe Álvarez, ha pedido la construcción de "viviendas públicas protegidas" y ha llamado a las Comunidades Autónomas, "incompetentes" en la materia, y a la patronal a "tomar nota" y a colaborar con la Administración estatal.

El PSOE acusa al PP del "fraude" de la vivienda

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al Partido Popular (PP) de permitir el "fraude" de las viviendas turísticas ilegales, tanto desde el Gobierno municipal como desde el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, aunque ha reconocido estar "segura de que desde el Gobierno de España van a tomar buena nota" de las reivindicaciones de los madrileños este domingo, ha recordado que las competencias en materia de vivienda son del Consistorio y de la Comunidad.

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"Soy muy consciente de que el ámbito competencial obliga a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento a no mirar hacia otro lado, y que hoy son dos administraciones que están del lado de los especuladores y que no están defendiendo el derecho a una vivienda digna", ha zanjado.