Boadilla del Monte acoge el III Cross Arco Verde de la Comunidad de Madrid con dos recorridos

La Comunidad de Madrid celebrará el próximo 20 de junio el III Cross Arco Verde, una prueba popular con la que busca acercar a los ciudadanos el trazado de este corredor medioambiental, que este año alcanzará los 262 kilómetros de longitud.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 16 de junio o hasta completar el cupo máximo, a través de la página web habilitada para la prueba. La carrera contará con dos modalidades, de 5 y 9 kilómetros. En ambas podrán participar menores de edad a partir de 12 años, siempre con autorización de un adulto.

La prueba comenzará a las 09:00 horas y deberá completarse antes de las 10:45, límite fijado para los dos recorridos. Tras las dos primeras ediciones, celebradas en el Monte Valdelatas, en Alcobendas, y en el Parque Forestal de Polvoranca, en Leganés, el III Cross Arco Verde se disputará este año en el Monte de Boadilla.

Este espacio natural, situado en Boadilla del Monte, cuenta con una masa forestal de 826 hectáreas formada por encinares, fresnedas y pinares, además de una amplia biodiversidad de flora y fauna.

Un corredor que conecta 25 municipios

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior organiza la carrera en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa de eventos deportivos y cronometraje Tcronometro.

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El nombre de la prueba procede del proyecto Arco Verde, que comenzó en 2019 con el objetivo de acercar la naturaleza a los ciudadanos. El corredor conecta 25 municipios del área metropolitana con los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, el Curso Medio del Río Guadarrama y el Sureste, además de otros espacios de la red de parques periurbanos, montes de utilidad pública y áreas forestales de alto valor ambiental.