Ayuso pide “reiniciar” España y reforzar la separación de poderes tras las informaciones de la UDEF sobre Plus Ultra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este domingo que España necesita “reiniciarse desde cero, desde la raíz” y reforzar “radicalmente” la separación de poderes tras las últimas informaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) vinculadas al caso Plus Ultra.

Ayuso se ha pronunciado en una publicación en la red social X a raíz de las novedades relacionadas con el rescate de la aerolínea y con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

“España necesita reiniciarse desde cero, desde la raíz”, ha recalcado la presidenta madrileña, que ha enmarcado su mensaje en una crítica más amplia al funcionamiento de las instituciones.

En ese mismo mensaje, Ayuso ha señalado que es necesario apartar “a todo activista político de las instituciones, eliminar todas las leyes sectarias que van contra el rigor y la realidad y reforzar radicalmente la separación de poderes”.