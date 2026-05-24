El Atlético se enfrenta al Villareal en el último duelo de liga por la tercera plaza

Atlético de Madrid y Villarreal se juegan este domingo en La Cerámica la tercera plaza de LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegan igualados a 69 puntos a la última jornada, aunque el conjunto rojiblanco parte con ventaja gracias al 2-0 conseguido en la primera vuelta en el Metropolitano.

El empate favorece a los de Diego Pablo Simeone, que dependen de sí mismos para cerrar el campeonato en el podio. Más allá del prestigio deportivo, la tercera posición también supone un importante beneficio económico y permitiría al Atlético cerrar la temporada con mejores sensaciones.

Despedida de Griezmann

Pero la gran carga emocional de la noche estará en la despedida de Antoine Griezmann. El delantero francés disputará en La Cerámica su partido número 501 con la camiseta rojiblanca antes de iniciar una nueva etapa en el Orlando City de la MLS.

El máximo goleador histórico del Atlético pondrá así fin a una segunda etapa en el club en la que volvió a convertirse en pieza clave para Simeone. Griezmann ya recibió el homenaje del Metropolitano la pasada jornada, aunque este domingo vivirá sus últimos minutos como futbolista atlético.

Antoine Griezmann y Koke. / FERNANDO VILLAR / EFE

El francés volverá a ser titular en ataque junto a Ademola Lookman. Alexander Sorloth, pese a sus buenos números en este tramo final, arrancará nuevamente desde el banquillo en un once condicionado por las numerosas bajas que arrastra el conjunto rojiblanco.

Un Atlético plagado de bajas

Simeone no podrá contar con Julián Álvarez, Giménez, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Nico González, Johnny Cardoso ni Robin Le Normand. Además, Juan Musso regresará a la portería dentro de la alternancia que el técnico argentino ha mantenido con Jan Oblak en las últimas jornadas.

El Atlético afronta el encuentro con la intención de cerrar otro curso entre los tres mejores equipos de España. Solo una vez en las trece temporadas completas de Simeone el equipo terminó fuera del podio, una regularidad que el técnico quiere mantener también en este cierre liguero.

Despedidas en el Villareal

Enfrente estará un Villarreal que también vivirá una noche de despedidas. Marcelino García Toral dirigirá su último partido al frente del conjunto castellonense y futbolistas como Dani Parejo o Alfonso Pedraza podrían cerrar igualmente su etapa en el club amarillo.