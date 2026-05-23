NATURALEZA
La Sierra del Rincón acoge la marcha La Rinconada para conocer su patrimonio natural
La iniciativa, que alterna su celebración entre seis municipios, ha contado con tres modalidades de recorrido adaptadas a los participantes
EP
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha participado este sábado en una nueva edición de la marcha La Rinconada, una prueba que transcurre por la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón para que vecinos y visitantes conozcan su patrimonio natural y cultural.
Esta cita, que cada año alterna su celebración entre los seis municipios que la integran (La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Madarcos, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra), ha comenzado y ha terminado en la localidad hiruelense. El portavoz del Gobierno ha recorrido el itinerario, que contaba con 3 modalidades --ruta corta (1,35 km), media (2,20 km), y larga (6,55 km)-- y, posteriormente, ha entregado los reconocimientos a los participantes. Durante su intervención, ha destacado que los ciudadanos hayan sabido encontrar el equilibrio entre la protección de la naturaleza y el mantenimiento de las actividades locales.
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