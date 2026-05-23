El Riyadh Air Metropolitano arranca su temporada de conciertos con límite de hora por contrato a las 22:59

Este sábado 23 de mayo El Último de la Fila abre en el estadio Riyadh Air Metropolitano el ciclo de conciertos previsto para el verano de 2026. La programación combina artistas nacionales e internacionales de primer nivel como Bad Bunny, BTS, Bruno Mars, y Alejandro Sanz, entre otros, y sitúa a Madrid en el circuito de capitales europeas capaces de acoger producciones de gran formato.

La celebración del ciclo de conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano se desarrolla bajo un marco estricto de cumplimiento normativo y con un enfoque prioritario en la convivencia con el entorno residencial. Para ello se han puesto en marcha nuevas medidas operativas que se suman a las ya implantadas desde la inauguración del estadio en 2017 y que se han reforzado cada temporada.

Limitación horaria

La más relevante será la limitación horaria, que establece por primera vez que todos los espectáculos deberán finalizar contractualmente a las 22:59 horas como máximo, independientemente del artista o la producción. El objetivo principal es proteger el descanso de los vecinos, situados a más de 500 metros del estadio, y adelantar la dispersión del público, facilitando la limpieza y restitución del entorno.

Entrada a la estación de Estadio Metropolitano con el campo al fondo. / Metro de Madrid

El control acústico es uno de los pilares del modelo operativo y se basa en el sistema más avanzado instalado actualmente en un recinto español. Incluye la plataforma EMMA dB de monitorización online en tiempo real, el limitador-registrador CESVA LF010 verificado por el Ayuntamiento, sondas de medición en domicilios de Canillejas y Las Rosas, con tres nuevas ubicaciones añadidas para 2026, y un estudio de ruido tridimensional calibrado con mediciones reales que genera mapas de propagación, tablas comparativas y un plan jerarquizado de medidas correctoras.

Además, los muros de absorción acústica en las salidas hacia las viviendas también han sido optimizados y se va a actuar sobre las aberturas de la fachada para minimizar las posibles fugas de sonido del estadio instalando barreras acústicas en dichas aberturas.

Transporte público

En movilidad, el estadio opera bajo un plan coordinado con Ayuntamiento, EMT, CRTM y Metro de Madrid, que prioriza el transporte público, reforzando la Línea 7 de Metro con acceso directo al estadio, y la conexión con otras estaciones cercanas (Línea 2 y Línea 5), complementado con movilidad compartida como taxis, VTC y bicicletas eléctricas.

La gestión del tráfico se apoya en regulación de accesos, señalización dinámica y coordinación con Policía Municipal, aprovechando además una red de infraestructuras ampliada en 2025 y 2026 —nuevos accesos a M-40, M-14 y M-21— que mejora tanto la movilidad de grandes eventos como la del distrito. El estadio cuenta también de 4.000 plazas de aparcamiento, a disposición de los asistentes a través de venta anticipada.

Las propias características físicas del recinto, rodeado de vías rápidas en tres de sus cuatro caras, con viviendas únicamente en una de ellas y a más de 500 metros de la primera línea residencial, lo convierten en una isla ideal para la celebración de conciertos en convivencia con los vecinos. La Fan Zone perimetral del estadio concentra bares, restaurantes y food trucks, reduciendo así la presión sobre el entorno residencial, con limpieza y vigilancia reforzadas antes, durante y después de cada concierto. El estadio cuenta además con entradas amplias y zonas de descarga alejadas de las viviendas que facilitan a los promotores las tareas de montaje y desmontaje y evitan también el impacto habitual de esta operativa en el tráfico de la zona y en los vecinos.

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Desde 2018, el Riyadh Air Metropolitano ha acogido conciertos de artistas como The Rolling Stones, Ed Sheeran, Bruce Springsteen, Bruno Mars, AC/DC, Alejandro Sanz o Aitana, consolidándose como uno de los grandes escenarios europeos. La temporada 2026 incorpora las mejoras más ambiciosas hasta la fecha, reforzando un modelo basado en prevención, control técnico y colaboración con vecinos y autoridades municipales, situando al estadio como referente de convivencia y sostenibilidad urbana en Madrid.