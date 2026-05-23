El Real Madrid cierra su ‘annus horribilis’ con un festín ante el Athletic y el Bernabéu despide con honores a Carvajal y Alaba

Jornada de despedidas esta tarde-noche de sábado en el Santiago Bernabéu, que actúa como colofón a una temporada para el olvido en el pensamiento madridista. Una que arrancó bajo las órdenes de Xabi Alonso y termina con un Álvaro Arbeloa incapaz de reconducir la situación. El feudo blanco también fue testigo del último partido de Dani Carvajal y David Alaba, dos zagueros maltrechos y condenados por las lesiones, que pusieron fin a su etapa como madridistas. En esta última jornada de transistores, el Real Madrid dio la cara y se impuso al Athletic (4-2) para cerrar su annus horribilis.

Gonzalo acumula méritos

Arbeloa regaló la titularidad a los que se despedían. Fede Valverde regresó tras su incidente con Tchouaméni. También estaba de vuelta Kylian Mbappé, días después de su reaparición ante el Real Oviedo bajo los silbidos del Bernabéu. El público madridista volvió a cargar contra el francés. El que no estuvo ni en el césped, ni en el banquillo, fue Vinicius, que obtuvo permiso del club para ausentarse en esta última jornada liguera ante los leones. Los bilbaínos también decían adiós a Ernesto Valverde, que dirigió su último partido al frente de los rojiblancos tras varias temporadas de éxitos y clasificaciones europeas.

No tardó demasiado el conjunto blanco en tomar ventaja en el marcador. La conexión de canteranos formada por Carvajal y Gonzalo dio sus frutos. El lateral se despidió con una asistencia hacia el delantero, que sigue acumulando méritos para continuar en la primera plantilla del Real Madrid. En un balón profundo a la espalda de los centrales del Athletic, Gonzalo fusiló a Padilla. Le costaba al Athletic en la generación, cumpliendo con la tónica habitual de la temporada. Las bajas y la falta de continuidad han mermado las posibilidades del equipo vasco.

Aprovechó de nuevo el equipo de Arbeloa el desconcierto de los de Valverde. Esta vez fue Thiago Pitarch el que telegrafió un pase ante la incursión de Bellingham. El inglés disparó con violencia para doblar la ventaja de los blancos en el marcador. En la celebración, se acercó a Arbeloa para fundirse en un abrazo con el técnico, que también se despedía de su experiencia al frente de los madridistas. Recortó distancias el Athletic Club cuando todos ponían la mirada en el túnel de vestuarios. Una pérdida de Mastantuono permitió correr a Iñaki Williams. El mayor de los hermanos sirvió un centro a Guruzeta, para asestar una volea imparable bajo la atenta mirada de Thibaut Courtois.

El Bernabéu se divide con Mbappé

El paso por vestuarios no frenó los silbidos del público madridista sobre Kylian Mbappé. A cada intervención del francés, un aluvión de pitos caía sobre sus hombros. Andaba buscando su tanto el delantero y lo encontró cuando tan solo habían transcurrido cinco minutos de segunda mitad. Recibió al borde de la frontal del área y disparó para conseguir el tercer tanto de los blancos. El ‘10’, como ya hiciera Bellingham, acudió al área técnica para dedicar el gol al que, hasta día de hoy, ha sido su entrenador. El francés cambió la opinión de muchos de los asistentes al Santiago Bernabéu, sustituyendo los silbidos por aplausos.

Llegó entonces el primero de los reconocimientos de la noche en el Bernabéu. Salió del terreno de juego David Alaba y la grada del Bernabéu se llenó de sillas, rememorando la icónica celebración del austriaco en la Champions de las remontadas. Después, fue el momento de un Dani Carvajal visiblemente emocionado. El chico que colocó la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas se despidió del club de su vida dejando un legado difícil de alcanzar.

Hubo tiempo también para ver la reaparición de Arda Güler y el presumible adiós de Dani Ceballos, que todo indica que abandonará el club definitivamente. Brahim puso el broche definitivo al partido con el cuarto tanto de la noche para los blancos. Izeta, por medio de un testarazo, hizo lo propio con el cuadro vasco. Sin sobresaltos cerró el Real Madrid el último partido de una temporada difícil en todos los aspectos. El próximo compromiso de los blancos no será en el césped. Transcurrirá en las urnas, después de que en las últimas horas Enrique Riquelme, presente en las gradas del Santiago Bernabéu, haya presentado formalmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid.