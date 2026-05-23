VIAJE
La Policía Nacional forma a voluntarios para reforzar la seguridad durante la visita del Papa León XIV a Madrid
Un total de 33 jefes de equipo coordinarán a cerca de 300 voluntarios que colaborarán en tareas de información y canalización de asistentes entre el 6 y el 9 de junio
La Policía Nacional ha formado este sábado a los voluntarios que participarán en el dispositivo de seguridad diseñado para la visita del Papa León XIV a Madrid, una cita que se celebrará entre los próximos 6 y 9 de junio y que prevé una importante afluencia de personas en distintos puntos de la capital.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la formación ha sido impartida por agentes de la Jefatura de Unidades de Intervención Policial de la Comisaría de Seguridad Ciudadana en las instalaciones de la parroquia de San Juan de la Cruz de Madrid.
En total, han participado 33 jefes de equipo, distribuidos en dos grupos de 150 personas, que coordinarán a los voluntarios encargados de colaborar en tareas de apoyo durante los actos previstos con motivo de la visita papal.
El objetivo de estas sesiones es proporcionar nociones básicas de seguridad y coordinación para facilitar la canalización de asistentes y ofrecer información a los peregrinos y ciudadanos durante los desplazamientos y restricciones previstas.
"La formación que les queremos transmitir es que van a tener siempre un apoyo por parte de Policía Nacional y lo que queremos es que colaboren en esas funciones de canalización, información y ser la cara amable con el peregrino, para que entiendan cuál es nuestro objetivo con esos cortes y esas movilizaciones de masas y puedan informar de la mejor manera posible", ha explicado el inspector jefe Juan Ruiz, jefe de la sección de formación de la Jefatura de Unidades de Intervención.
Por su parte, el director del voluntariado de la visita del Papa León XIV a Madrid, Ángel Luis Caballero, ha agradecido a la Policía Nacional "todo el esfuerzo y el dispositivo" preparado para garantizar el desarrollo de la visita.
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