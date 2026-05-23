Dos menores detenidos por cinco robos con violencia a ancianas mediante el método del tirón en Arganda del Rey

La Guardia Civil ha detenido a dos menores de edad y ha identificado a otros dos en calidad de investigados como presuntos autores de cinco robos con violencia cometidos en Arganda del Rey mediante el conocido método del tirón.

Los arrestos se produjeron la pasada semana y están relacionados con al menos cinco asaltos registrados en la localidad desde el pasado mes de marzo, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación apunta a que los menores seleccionaban a sus víctimas en zonas céntricas del municipio. Todas ellas eran mujeres de avanzada edad que portaban cadenas de oro al cuello.

Los presuntos autores actuaban vestidos con ropa oscura y capucha. Tras arrebatar las cadenas mediante un fuerte tirón, abandonaban rápidamente el lugar utilizando transporte público para dificultar su localización.

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Los dos detenidos y los otros dos menores investigados ya han pasado a disposición de la autoridad judicial competente.