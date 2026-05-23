SUCESO EN MADRID
Dos menores detenidos por cinco robos con violencia a ancianas mediante el método del tirón en Arganda del Rey
La Guardia Civil ha identificado además a otros dos menores como investigados por asaltar a mujeres mayores para arrebatarles cadenas de oro en zonas céntricas de la localidad
La Guardia Civil ha detenido a dos menores de edad y ha identificado a otros dos en calidad de investigados como presuntos autores de cinco robos con violencia cometidos en Arganda del Rey mediante el conocido método del tirón.
Los arrestos se produjeron la pasada semana y están relacionados con al menos cinco asaltos registrados en la localidad desde el pasado mes de marzo, según ha informado la Guardia Civil.
La investigación apunta a que los menores seleccionaban a sus víctimas en zonas céntricas del municipio. Todas ellas eran mujeres de avanzada edad que portaban cadenas de oro al cuello.
Los presuntos autores actuaban vestidos con ropa oscura y capucha. Tras arrebatar las cadenas mediante un fuerte tirón, abandonaban rápidamente el lugar utilizando transporte público para dificultar su localización.
Los dos detenidos y los otros dos menores investigados ya han pasado a disposición de la autoridad judicial competente.
- Todos los hombres de Enrique Riquelme, el precandidato a la presidencia del Real Madrid que se enfrentará a Florentino Pérez
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo
- La Comunidad de Madrid se compromete a que todas las escuelas infantiles dispongan de dos educadoras por aula
- Los Cuatro de la Empanadilla' ya no salen al rescate: 'Hoy los gatos de Madrid están más desamparados
- Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
- Problemas en Metro de Madrid: restablecida la Línea 6 tras casi tres horas de interrupción entre Usera y Pacífico
- Miguel Ángel Rodríguez eleva el tono contra Sánchez y augura que acabará imputado