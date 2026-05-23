Tres Cantos celebra este sábado la Fiesta de Quintos 2026 para los jóvenes que cumplen 18 años

El Recinto Ferial de Tres Cantos acoge este sábado la Fiesta de Quintos 2026, organizada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, para los jóvenes que este año han alcanzado la mayoría de edad.

La cita, concebida como “un gran evento generacional”, busca reunir a los jóvenes tricantinos en una noche de convivencia, música y sentimiento de pertenencia, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La programación comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta las 3.30 de la madrugada. La propuesta musical estará encabezada por DJs como Álex ON, Tony Wild, Sergio MS y el B2B formado por Jsanz y Nacho Aguilar.

Música, espectáculo y pañuelo oficial

El evento contará con un escenario XXL, lluvia de confeti, espectáculo de fuego, megatrón y una ambientación temática inspirada en la selva. También habrá una performance tricantina acompañada de banderas y de los colores de Tres Cantos.

Uno de los momentos centrales de la noche será la presentación y entrega del nuevo pañuelo oficial de las próximas fiestas mayores, que el Ayuntamiento define como “el gran símbolo de identidad y unión para todos los quintos de Tres Cantos”.

El alcalde, Jesús Moreno, ha destacado que “Los Quintos representa una de las tradiciones juveniles más especiales y entrañables de muchos municipios españoles, y este año queremos que los jóvenes tricantinos también participen de esta gran celebración, disfrutando de sus 18 años en una noche única en la que se aunarán el sentimiento de pertenencia, la cohesión, la alegría y la diversión”.

Por su parte, el concejal de Juventud, Jorge Aragón, ha subrayado “el importante despliegue técnico y escenográfico” de una fiesta diseñada para que los jóvenes vivan “una experiencia inolvidable, participando y disfrutando de una noche creada específicamente para ellos”.

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Aragón ha añadido que la Fiesta de Quintos nace con el objetivo de “seguir fomentando espacios de encuentro y convivencia entre los jóvenes tricantinos, fortaleciendo así el vínculo con la ciudad y haciendo que se sientan protagonistas de unas fiestas patronales que, por supuesto, forman parte de su historia y de su identidad generacional”.