Protección Civil de Madrid suma 200 nuevos voluntarios para alcanzar los 3.420 en la región

Un total de 200 nuevos voluntarios de Protección Civil se han incorporado a 48 agrupaciones municipales de la Comunidad de Madrid tras haber superado el curso básico de formación y de esta forma el número total en la región se eleva a los 3.420, repartidos en 113 localidades.

El director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, ha presidido este sábado en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) el acto de entrega de los diplomas acreditativos. Los nuevos voluntarios han adquirido en este centro autonómico los conocimientos necesarios, que han tenido un cómputo total de 110 horas, según ha indicado el Gobierno regional en un comunicado. De ellas, 40 han sido prácticas, divididas en 10 módulos: transmisiones, primeros auxilios, regulación del tráfico, vehículos de emergencias, apoyo en incendios, autoprotección e intervención, incidentes con múltiples víctimas, legislación, acompañamiento psicosocial y logística.

Todas las disciplinas han sido impartidas por profesionales pertenecientes a los cuerpos de seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid como responsables de protección civil, bomberos, personal del Centro de Emergencias Madrid 112, Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) o policías locales.

Entre las funciones que ejercerán en las agrupaciones municipales se encuentra el apoyo en intervenciones al resto de servicios de emergencia y seguridad, y la elaboración, la implantación y el mantenimiento de la operatividad de los planes de protección civil.

También, la participación en dispositivos preventivos, actos de pública concurrencia o en los que pueda existir riesgo para las personas, así como el estudio de los riesgos o la realización de campañas de divulgación a la población en esta materia.

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Además, pueden acceder al Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE), que mantiene abierta una promoción para nuevos ingresos. Está formado por 100 integrantes, preparados para ser movilizados, con carácter urgente, en el plazo máximo de una hora en apoyo logístico del resto de servicios de emergencia y seguridad, tanto en caso de activación de los diferentes planes de Protección Civil como en aquellas emergencias ordinarias o extraordinarias.