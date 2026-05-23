La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026

Somosierra, Buitrago del Lozoya y La Cabrera se preparan para convertirse el próximo verano en algunos de los destinos más cotizados de la Comunidad de Madrid para contemplar el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico histórico que no se veía desde la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

La Sierra Norte será una de las zonas privilegiadas para seguir el eclipse, tanto por la duración de la fase total como por las condiciones de observación que ofrecen sus cielos y paisajes abiertos.

"Madrid siempre es el mejor escenario, también para el eclipse. Animo a todo el mundo a que visite la región para verlo, porque lo que vamos a hacer es organizar perfectamente toda esa afluencia de viajeros en distintos municipios de la región", ha destacado a Europa Press el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano.

El eclipse de 2026 será el primero del denominado 'Trío de Eclipses', una secuencia excepcional de fenómenos visibles desde España que continuará con otro eclipse total en agosto de 2027 y un eclipse anular en enero de 2028.

Tipos de eclipses solares / IGN

Somosierra, Buitrago del Lozoya y La Cabrera, entre los mejores enclaves

Según la información difundida por la Comunidad de Madrid, Somosierra será el punto de la región donde más tiempo durará la oscuridad total, con 1 minuto y 29 segundos. Le seguirán Buitrago del Lozoya, con 1 minuto y 19 segundos, y La Cabrera, con 1 minuto y 11 segundos. También destacan otros enclaves como El Molar, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, Tres Cantos o el Puerto de Navacerrada.

El eclipse comenzará a oscurecer la Península Ibérica en torno a las 19.30 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20.32 horas, coincidiendo con la puesta de sol, lo que aumentará el atractivo visual del fenómeno.

Once espacios de observación en la Comunidad de Madrid

Ante este acontecimiento astronómico, el Ejecutivo autonómico ha previsto habilitar once espacios de observación repartidos por la región, muchos de ellos en municipios del norte.

En concreto, estarán situados en Somosierra, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En estos enclaves se organizará una programación con actividades culturales y divulgativas, espacios habilitados para la observación, conciertos, charlas y participación de personas expertas, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa tanto a residentes como a visitantes.

Actividades en Somosierra y Buitrago del Lozoya

En Somosierra, el programa regional 'Pueblos con Vida', en colaboración con el Ayuntamiento, invita ya a observar el eclipse de agosto en un entorno cercano al Puerto de Somosierra, en la zona del antiguo paso de montaña entre Madrid y Segovia. La zona de observación tendrá un aforo de 400 personas, aparcamiento y aseos portátiles. Para participar será imprescindible inscripción previa.

Entre las propuestas también destaca el 'Festival del Eclipse', que se celebrará en las piscinas de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, con actividades familiares al aire libre y foodtrucks durante toda la jornada del 12 de agosto.

Seis miradores estelares en El Atazar

El Centro de Innovación Turística Villa San Roque propone además desplazarse hasta alguno de los seis Miradores Estelares situados en la Mancomunidad del Embalse de El Atazar, integrada por los municipios de El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y El Atazar.

Vista del embalse y presa del Atazar / Gabri Solera - Europa Press - Archivo

Estos enclaves de la Sierra Norte están considerados entre los mejores puntos de observación de la Comunidad de Madrid. Ubicados a menos de una hora de la capital, ofrecen una visión nítida del cielo gracias a que la zona está catalogada en la clase 4 de la escala de oscuridad de 'Bortle'.

Cada Mirador Estelar ofrece una panorámica distinta del firmamento y del paisaje nocturno. Son espacios despejados, con buena visibilidad, situados en caminos públicos o en las inmediaciones de algún municipio. Para llegar a ellos es necesario caminar, por lo que se recomienda llevar linterna, calzado cómodo y cerrado, y ropa de abrigo.

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Cómo observar el eclipse de forma segura

Observar un eclipse sin protección puede provocar lesiones graves en la retina. Por ello, el Gobierno regional y los ayuntamientos insisten en la necesidad de utilizar protección adecuada. La observación debe hacerse con gafas especiales para eclipses que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015 o mediante telescopios, prismáticos y cámaras equipados con filtros solares certificados. No sirven las gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías ni mirar a través del móvil o de una cámara sin filtro solar homologado.