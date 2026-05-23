Mejoras en el Metro de Madrid: 3,5 millones de euros para climatizar 93 trenes y 40 equipos en andenes

La Comunidad de Madrid reforzará la climatización de 93 trenes de Metro que prestan servicio en las líneas 1 y 5, dos de las más transitadas de la red metropolitana. La inversión prevista asciende a cerca de 3,5 millones de euros y busca mejorar el confort de los viajeros, especialmente en los periodos de mayor afluencia y temperaturas más elevadas.

El Consejo de Gobierno ha conocido esta semana la adjudicación del contrato, que tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse hasta dos más. La actuación se centrará en 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes: 47 trenes de la línea 1 y 46 de la línea 5.

Los trabajos incluirán las revisiones periódicas previstas por Metro, la detección y reparación de averías, la sustitución de componentes deteriorados por el uso y la incorporación de mejoras técnicas para incrementar la fiabilidad y eficiencia de los sistemas de climatización durante todo el año.

Refrigeración en andenes y puertas automáticas

Además, la Comunidad de Madrid instalará 40 equipos de refrigeración en los andenes de 20 estaciones de las líneas 1 y 5 para paliar los efectos de las altas temperaturas en verano. La medida forma parte de un proyecto piloto impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para “garantizar la comodidad” de viajeros y empleados del suburbano.

Los equipos funcionan con agua y se activarán entre las 12:30 y las 21:30 horas cuando la temperatura exterior supere los 30 grados o cuando la Aemet informe de la llegada de olas de calor. Ya se han instalado los primeros 20 aparatos y próximamente se colocará el resto.

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Metro también desactivará la apertura automática de las puertas de los coches para favorecer la conservación del frío en el interior de los trenes. La compañía aumentará, además, las revisiones periódicas del aire acondicionado de todos los trenes de la red y enviará “inmediatamente” a reparación los convoyes que sufran una avería puntual, con el compromiso de arreglarlos en un plazo máximo de un día.