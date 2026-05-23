Madrid impulsa el turismo fuera de la capital con 1,7 millones y experiencias especializadas

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión de 1,7 millones de euros para desarrollar dos campañas publicitarias centradas en atraer visitantes nacionales a la región mediante la promoción de destinos rurales y experiencias turísticas especializadas.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pretende favorecer una distribución más equilibrada de los flujos turísticos, incrementar las pernoctaciones y avanzar en la desestacionalización de las visitas. Con ello, el Ejecutivo regional busca consolidar el posicionamiento de Madrid como destino turístico y vacacional más allá de la oferta urbana de la capital.

Oleoturismo, enoturismo y turismo deportivo

Una de las campañas contará con una inversión de 885.000 euros y se difundirá en medios digitales entre el 1 y el 15 de julio y del 15 de septiembre al 30 de noviembre de este año. La promoción incluirá los destinos Patrimonio Mundial de la región —Alcalá de Henares, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial y el Hayedo de Montejo—, además del Camino de Santiago en Madrid y productos turísticos especializados como el enoturismo, el oleoturismo, el cicloturismo o el turismo de agua. También se promocionarán nuevas ofertas de alojamiento en campings.

Mad Rural, protagonista en 2026

La segunda campaña estará centrada en Mad Rural y se desarrollará entre mayo y junio de 2026 en medios tradicionales como prensa, televisión y radio. La inversión rondará los 900.000 euros y tendrá como objetivo dar visibilidad a zonas menos conocidas de la región.

Los mensajes promocionales girarán en torno al disfrute de la naturaleza, el patrimonio histórico, la gastronomía y actividades vinculadas al turismo activo y al enoturismo. Mad Rural agrupa las Sierras Norte, Oeste y de Guadarrama, además de la zona de Las Vegas y la Alcarria madrileña, que suman un total de 110 municipios. El proyecto busca presentar estos enclaves como destinos capaces de ofrecer experiencias alejadas de la imagen más habitual de Madrid.

Más de 3,5 millones de turistas fuera de la capital

La Comunidad de Madrid ha destacado que esta estrategia turística ya se refleja en la evolución de los datos de visitantes registrados en 2025.

Según el Gobierno regional, más de 3,5 millones de los 15,4 millones de turistas que recibió la región se alojaron fuera de la capital, lo que representa el 23,2 % del total. De ellos, el 27,2 % fueron internacionales, cerca de un millón de visitantes.

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Además, el crecimiento del turismo internacional fuera de Madrid capital avanza a un ritmo superior. Mientras las cifras de la capital apenas aumentaron un 0,3 % entre 2024 y 2025, en el resto de municipios de la región el incremento fue del 2,6 %.