EN BUSCA DE LA SOMBRA
El Ayuntamiento de Madrid avanza en la instalación de toldos para paliar las altas temperaturas
La reinstalación de los toldos en la Puerta del Sol, con un presupuesto anual de 188.000 euros, busca ofrecer alivio ante la previsión de máximas de 34 grados este fin de semana
EP
El Ayuntamiento de Madrid ha entrado en la fase final de reinstalación de los toldos de la Puerta del Sol para mitigar el verano anticipado madrileño, cuando este fin de semana se alcanzarán máximas de 34 grados según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El pasado 5 de mayo comenzaba el montaje de unos toldos que, según la previsión municipal, deberán estar operativos el 1 de junio. Su despliegue se prolongará hasta el 1 de septiembre. Los trabajos, promovidos por el área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero a la cabeza, se han venido desarrollando fundamentalmente en horario nocturno.
Las labores previas al montaje implicaron la revisión de las piezas y sus distintos elementos, además del engrasado, la supervisión de anclajes y la limpieza de las lonas que conforman los toldos. Desde su desmontaje el otoño pasado, los elementos de esta instalación de sombra quedaron almacenados en las dependencias del adjudicatario del contrato de montaje, desmontaje y mantenimiento.
El presupuesto total anual del montaje y desmontaje de la instalación de sombra, incluido el almacenaje y las tareas de conservación, vigilancia y atención de incidencias, es de 188.000 euros.
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