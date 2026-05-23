FRAUDE BANCARIO
La Guardia Civil desarticula en Madrid una red que estafó 400.000 euros con llamadas falsas de bancos
La Guardia Civil ha detenido a 15 personas por una trama dedicada al fraude telemático y al blanqueo de capitales que actuaba en varias provincias españolas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a las estafas telemáticas y al blanqueo de capitales que operaba en la Comunidad de Madrid y otras provincias españolas. La operación, denominada 'Lorath', se ha saldado con la detención de 15 personas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d'Alacant, víctima de una estafa superior a 53.000 euros mediante la técnica conocida como 'vishing'. Este método consiste en realizar llamadas telefónicas suplantando a entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas.
A partir de las primeras pesquisas, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan d'Alacant destaparon una estructura criminal organizada que, presuntamente, habría cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos del país. El perjuicio económico total asciende a cerca de 400.000 euros.
Según la investigación, la organización operaba a través de distintas células especializadas. Los autores llamaban a las víctimas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria y generaban situaciones de urgencia para lograr que facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin ser conscientes del fraude.
Posteriormente, el dinero era transferido a diferentes cuentas bancarias controladas por la red. Muchas de estas cuentas estaban a nombre de terceros captados específicamente para actuar como "mulas" bancarias.
Los investigadores comprobaron además que parte del dinero sustraído era convertido en criptomonedas y enviado a plataformas financieras internacionales con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos.
La operación ha permitido identificar también a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
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