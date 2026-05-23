Madrid convoca el XXII Certamen de Coros Escolares para fomentar la música en las aulas

La Comunidad de Madrid ha convocado el XXII Certamen de Coros Escolares correspondiente a este curso, una iniciativa del Gobierno regional destinada a fomentar la práctica musical y el trabajo en equipo entre los alumnos. Los centros interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 1 de junio a través del portal institucional.

El concurso tiene como objetivo impulsar la actividad coral en los centros educativos y reforzar la formación artística del alumnado. Además, busca promover valores como la disciplina, la colaboración y la responsabilidad a través de la música.

El certamen está abierto a centros de la región que cuenten con agrupaciones de estudiantes. Se organiza en dos modalidades: una dirigida a Educación Infantil y Primaria y otra a Secundaria. Cada coro deberá estar formado por entre 16 y 40 componentes.

El jurado valorará la calidad interpretativa, el grado de dificultad y la variedad del repertorio, así como la calidad técnica del director. La convocatoria incluye premios, menciones y reconocimientos específicos para los directores mejor valorados.

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El proceso contará con una fase de selección y una fase final, a la que accederán las agrupaciones mejor clasificadas. Con esta convocatoria, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades refuerza su compromiso con las enseñanzas artísticas y musicales y con la promoción del talento y la creatividad en el ámbito escolar.