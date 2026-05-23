CULTURA
Madrid convoca el XXII Certamen de Coros Escolares para fomentar la música en las aulas
La Comunidad de Madrid abre el plazo de inscripción para su certamen anual, que premia la calidad interpretativa y el talento musical de los estudiantes
La Comunidad de Madrid ha convocado el XXII Certamen de Coros Escolares correspondiente a este curso, una iniciativa del Gobierno regional destinada a fomentar la práctica musical y el trabajo en equipo entre los alumnos. Los centros interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 1 de junio a través del portal institucional.
El concurso tiene como objetivo impulsar la actividad coral en los centros educativos y reforzar la formación artística del alumnado. Además, busca promover valores como la disciplina, la colaboración y la responsabilidad a través de la música.
El certamen está abierto a centros de la región que cuenten con agrupaciones de estudiantes. Se organiza en dos modalidades: una dirigida a Educación Infantil y Primaria y otra a Secundaria. Cada coro deberá estar formado por entre 16 y 40 componentes.
El jurado valorará la calidad interpretativa, el grado de dificultad y la variedad del repertorio, así como la calidad técnica del director. La convocatoria incluye premios, menciones y reconocimientos específicos para los directores mejor valorados.
El proceso contará con una fase de selección y una fase final, a la que accederán las agrupaciones mejor clasificadas. Con esta convocatoria, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades refuerza su compromiso con las enseñanzas artísticas y musicales y con la promoción del talento y la creatividad en el ámbito escolar.
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