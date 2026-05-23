El Camino Schmid cumple 100 años: la ruta que une Madrid y Castilla y León en la Sierra de Guadarrama

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este sábado el centenario del Camino Schmid, la emblemática ruta de senderismo entre los albergues del Puerto de Navacerrada y el Valle de la Fuenfría, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y ha reivindicado el "patrimonio natural" que significa tanto para la región como para la vecina Castilla y León.

Díaz Ayuso rinde homenaje al emblemático Camino Schmid en su centenario, una de las primeras rutas de senderismo de España. / Comunidad de Madrid

Durante el acto institucional, Díaz Ayuso ha destacado el valor simbólico y natural de este itinerario. "Con él queremos homenajear todo lo que nos une a Castilla y León, a la Comunidad de Madrid, el patrimonio natural que tenemos las dos regiones y el amor por la naturaleza y el senderismo", ha señalado.

La presidenta madrileña ha descubierto una placa conmemorativa acompañada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el embajador de Austria en España, Enno Drofenik, y representantes del cuerpo diplomático.

El Camino Schmid nació en 1926 gracias al montañero austríaco Eduardo Schmid Weikan, que trazó y señalizó los 6,5 kilómetros que separan ambos refugios salvando el muro de Siete Picos. La ruta está considerada uno de los primeros itinerarios señalizados de España y ha contribuido tanto al disfrute como a la conservación del entorno natural de la Sierra de Guadarrama.

La afición al montañismo comenzó a extenderse a principios del siglo XX con la aparición de sociedades como Twenty Club, fundada en 1907, y Peñalara: Los Doce Amigos, creada en 1912 y origen de la actual Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Gracias al impulso de científicos y deportistas, esta zona se consolidó como uno de los espacios naturales más relevantes de la Península Ibérica.

Según ha destacado el Ejecutivo autonómico, unas 80.000 personas recorren cada año este enclave natural. La Comunidad de Madrid mantiene actuaciones periódicas de conservación para preservar la biodiversidad, los valores ambientales y el patrimonio cultural de los 34 municipios incluidos en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Díaz Ayuso rinde homenaje al emblemático Camino Schmid en su centenario, una de las primeras rutas de senderismo de España. / Comunidad de Madrid

Entre los trabajos realizados figuran tareas de desbroce, poda, retirada de obstáculos y reparación de daños por erosión. Además, se han ejecutado mejoras de drenaje mediante cunetas y canalizaciones, se han instalado escalones en las pendientes y se ha restaurado la fuente Antón Ruiz Velasco.

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La conmemoración del centenario del Camino Schmid se enmarca en el Año del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que incluirá más de 50 actividades centradas en la protección y mejora de los recursos naturales.