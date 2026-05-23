SENDERISMO
El Camino Schmid cumple 100 años: la ruta que une Madrid y Castilla y León en la Sierra de Guadarrama
Isabel Díaz Ayuso ha presidido la conmemoración de la ruta que une Navacerrada y la Fuenfría, destacando su valor para la Comunidad de Madrid y Castilla y León
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este sábado el centenario del Camino Schmid, la emblemática ruta de senderismo entre los albergues del Puerto de Navacerrada y el Valle de la Fuenfría, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y ha reivindicado el "patrimonio natural" que significa tanto para la región como para la vecina Castilla y León.
Durante el acto institucional, Díaz Ayuso ha destacado el valor simbólico y natural de este itinerario. "Con él queremos homenajear todo lo que nos une a Castilla y León, a la Comunidad de Madrid, el patrimonio natural que tenemos las dos regiones y el amor por la naturaleza y el senderismo", ha señalado.
La presidenta madrileña ha descubierto una placa conmemorativa acompañada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el embajador de Austria en España, Enno Drofenik, y representantes del cuerpo diplomático.
El Camino Schmid nació en 1926 gracias al montañero austríaco Eduardo Schmid Weikan, que trazó y señalizó los 6,5 kilómetros que separan ambos refugios salvando el muro de Siete Picos. La ruta está considerada uno de los primeros itinerarios señalizados de España y ha contribuido tanto al disfrute como a la conservación del entorno natural de la Sierra de Guadarrama.
La afición al montañismo comenzó a extenderse a principios del siglo XX con la aparición de sociedades como Twenty Club, fundada en 1907, y Peñalara: Los Doce Amigos, creada en 1912 y origen de la actual Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Gracias al impulso de científicos y deportistas, esta zona se consolidó como uno de los espacios naturales más relevantes de la Península Ibérica.
Según ha destacado el Ejecutivo autonómico, unas 80.000 personas recorren cada año este enclave natural. La Comunidad de Madrid mantiene actuaciones periódicas de conservación para preservar la biodiversidad, los valores ambientales y el patrimonio cultural de los 34 municipios incluidos en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Entre los trabajos realizados figuran tareas de desbroce, poda, retirada de obstáculos y reparación de daños por erosión. Además, se han ejecutado mejoras de drenaje mediante cunetas y canalizaciones, se han instalado escalones en las pendientes y se ha restaurado la fuente Antón Ruiz Velasco.
La conmemoración del centenario del Camino Schmid se enmarca en el Año del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que incluirá más de 50 actividades centradas en la protección y mejora de los recursos naturales.
- Todos los hombres de Enrique Riquelme, el precandidato a la presidencia del Real Madrid que se enfrentará a Florentino Pérez
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo
- La Comunidad de Madrid se compromete a que todas las escuelas infantiles dispongan de dos educadoras por aula
- Los Cuatro de la Empanadilla' ya no salen al rescate: 'Hoy los gatos de Madrid están más desamparados
- Cuenta atrás para la PAU 2026: la carrera con la nota de corte más alta de España está en Madrid y exige un 13,7
- Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
- Problemas en Metro de Madrid: restablecida la Línea 6 tras casi tres horas de interrupción entre Usera y Pacífico