Arranca un fin de semana de manifestaciones por una vivienda digna en cinco ciudades de España, con una oleada de manifestaciones por la vivienda organizadas por las federaciones locales del Sindicato de Inquilinas y otras entidades sociales por una vivienda digna y asequible para todos.

El calendario de manifestaciones, que se extiende hasta el 28 de junio, tiene la siguiente movilización prevista para el 30 de mayo en Murcia, Burgos y Logroño; el 5 de junio en Vigo; el 6 de junio en A Coruña, Alicante, Ávila, Cataluña, Cantabria, Ourense, Santiago de Compostela, Segovia, Valencia y Gijón; el 21 de junio en Salamanca; el 27 de junio en Cádiz y Málaga y el 28 de junio en Gran Canaria.

Estas organizaciones han llamado a manifestarse bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios'.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han realizado una llamada a la ciudadanía para participar en las convocatorias y "llenar las calles".

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, asistirán a la manifestación de Madrid, junto a sus secretarios generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente.

En un comunicado, las organizaciones sindicales han advertido de que el problema de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social, con un impacto especialmente en la clase trabajadora.

En este sentido, ven fundamental limitar los precios del alquiler para que no superen el 30% de los ingresos del hogar y reformar el mercado hipotecario en el actual contexto de subida de tipos para garantizar ese mismo umbral en las cuotas.

"La raíz del problema reside en la falta de un parque público de vivienda suficiente. España arrastra un déficit histórico, provocado por décadas de políticas que han puesto la vivienda al servicio del mercado y la especulación, es necesario corregirse mediante una apuesta decidida por la ampliación de la vivienda pública, garantizando precios asequibles y una protección permanente", señalan en un comunicado conjunto.

Asimismo, han alertado de un mercado del alquiler que continúa tensionado y fuera del alcalde de amplias capas de la población, mientras la vivienda se trata como un "bien especulativo" y no como un derecho, "un pilar más del Estado de bienestar".

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Así, ven "urgente" regular la actividad de los fondos de inversión y grandes tenedores, "que operan como agentes especuladores, tensionando los precios y expulsando a la población de sus barrios", para evitar así "prácticas abusivas que atentan contra el interés general".