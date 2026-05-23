ACTO VANDÁLICO EN MADRID
La Fiscalía pide cárcel para los nueve activistas que lanzaron pintura roja a los leones del Congreso
Los grupos Futuro Vegetal, XR y Rebelión Científica arrojaron pintura al Congreso en 2023. El fiscal pide para ellos un año y nueve meses de prisión por un delito contra el patrimonio
Los acusados defienden que querían "concienciar sobre la extrema gravedad del cambio climático". La limpieza y restauración de la fachada costó 5.863 euros
Jorge García
"Concienciar sobre la alerta climática, protestar contra la pasividad del gobierno y combatir la desinformación de los ciudadanos". Es la declaración ante el juez de uno de los nueve activistas acusados de vandalizar la entrada del Congreso de los Diputados, en Madrid, el 30 de marzo de 2023.
Integrantes de Futuro Vegetal, XR y Rebelión Científica, colectivos de protesta contra el cambio climático, revindicaron este jueves su acción durante el juicio celebrado contra ellos en el juzgado de lo penal 26 de Madrid.
Pintura roja
En concreto, están acusados de arrojar "pintura roja" en la escalinata del Congreso, simbolizando el color de la sangre, "contra el león situado a la derecha y contra las escaleras de las Cortes Generales", patrimonio histórico de nuestro país, según las pesquisas.
De los nueve acusados, "tres fueron los responsables de lanzar la pintura contra las inmediaciones del Congreso". Lo hicieron tirando "témpera roja diluida en agua", que ya habían utilizado en otras protestas.
Juzgados conjuntamente
Los demás acusados se encargaron de "despistar a los policías que vigilaban el lugar, de echar pegamento al león y de grabar la protesta para luego reivindicarlo en sus perfiles de redes sociales", según las declaraciones de los policías nacionales que custodiaban el edificio.
"No todos hicieron las mimas acciones, pero el objetivo era el mismo, y por tanto serán juzgados de manera conjunta", concluyó el fiscal durante el juicio. Por eso, pide que todos los acusados sean condenados a 1 año y 9 meses de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico.
Desconocidos
Los activistas defienden que muchas de las personas que acudieron aquel día al Congreso "se conocieron esa misma mañana", y "solo varios sabían que la protesta iba a ser arrojar pintura" a las puertas. La noche anterior acordaron el lugar donde se realizaría la protesta, pero con total desconocimiento de lo que se iba a hacer, según las declaraciones de los acusados ante el tribunal.
Los nueve acusados han pagado los costes de la limpieza entre todos, un total de 5.863 euros. Sin embargo, a pesar del trabajo de restauración del patrimonio cultural, quedaron "restos difíciles de limpiar en la parte baja del león perjudicado", según la responsable de la limpieza.
No es la primera vez
No es la primera vez que estos grupos ejecutan este tipo de acciones. En abril de 2022 repitieron la misma protesta en el Congreso bajo el mismo método, solo que en esta ocasión eran 15 activistas y la pintura roja estaba elaborada con remolacha.
También contra la sede del PSOE, del PP, del Banco Santander o contra el Ministerio de Justicia. La forma de actuar siempre es la misma, el móvil de las protestas también.
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