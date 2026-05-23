CAMPAÑA DE VERANO
Se acerca el verano... y Ayuso anuncia que "todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas"
Las instalaciones autonómicas de Madrid abrirán a diario hasta el 6 de septiembre, manteniendo los precios de hace nueve años
La Comunidad de Madrid ya tiene abiertas todas sus piscinas públicas de verano. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el inicio de la temporada de baño con un mensaje en sus redes sociales: “Ya llegó el verano… Y todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas. Buen fin de semana a todos”.
Las instalaciones autonómicas que ya están en funcionamiento son las de Canal de Isabel II, el Centro de Natación Mundial 86 —M86—, San Vicente de Paúl y el Parque Deportivo Puerta de Hierro, todas ellas situadas en la capital. Permanecerán abiertas todos los días de la semana, en horario de 11.00 a 19.45 horas, hasta el próximo 6 de septiembre.
Sin aumentar los precios
El Gobierno regional mantiene por noveno año consecutivo el precio de las entradas sin variaciones. El importe general es de cinco euros por sesión, aunque existen bonificaciones y exenciones para distintos colectivos. El acceso es gratuito para personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y sus acompañantes, menores de tres años y víctimas del terrorismo.
También los titulares del Carné Joven de la Comunidad de Madrid cuentan con una promoción de acceso gratuito a las piscinas, limitada al 10% del aforo de cada instalación. Una vez agotado ese cupo, pueden adquirir la entrada con el descuento habitual del 20%. Además, los mayores de 65 años, los niños de entre 3 y 13 años y los miembros de familias numerosas tienen una reducción del 30%.
La venta de entradas se realiza, con carácter general, a través de internet, mediante el portal de inscripción y reserva de espacios deportivos de la Comunidad de Madrid, o a través de la aplicación DeportesCM. Las entradas solo se pueden adquirir para el mismo día de uso, y es necesario presentar el código QR en la instalación.
El aforo conjunto de estas piscinas ronda los 5.000 usuarios. El Parque Deportivo Puerta de Hierro es la instalación con mayor capacidad, con 2.572 plazas, seguido del Canal de Isabel II, con 567; el M86, con 351; y San Vicente de Paúl, con 214, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.
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