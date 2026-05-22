"Te voy a solucionar la vida porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando", Pablo Osorio sobre las claves para la PAU 2026 de biología

Si estas preparándote para la tan temida prueba de la PAU, y especialmente si la modalidad de la que te examinarás es el bachillerato de Ciencias y Tecnología, es posible que te hayas cruzado con Pablo Osorio, un popular profesor y creador de contenido conocido por preparar a estudiantes de toda España para los exámenes de acceso a la universidad.

Desde el lanzamiento de su primer libro "Una Química para todos", el método pedagógico de este granadino le ha permitido acumular cientos de miles de seguidores en sus redes. Hoy, casi 12 años después, la Academia Osorio (@academiaosorio) cuenta con dos sedes físicas en Granada y en Madrid, y ha publicado libros de Biología, Matemáticas II, Matemáticas de Ciencias Sociales y Física.

Claves para el examen de Biología de la PAU 2026

A menos de dos semanas del comienzo de los exámenes en la capital, Pablo ya ha puesto en marcha una serie de reels en los que desvela las claves más importantes de la PAU a todos sus alumnos y seguidores, en lo que parece ser una cuenta atrás hasta el examen. "Te voy a solucionar la vida, porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando", afirmaba el popular profesor en el primer reel de esta serie de vídeos donde respondía a la pregunta: "¿Qué estudiar de Biología para la Selectividad 2026?".

La Academia Osorio cuenta con dos sedes físicas en Madrid y Granada / Academia Osorio

Y es que aunque los vídeos se siguen publicando de forma diaria, este docente ya ha publicado cinco partes con las claves más importantes para todos aquellos que se están preparando para el examen de Biología. Rápido, prepara el subrayador y comprueba, ¿cuántos de estos puntos te has estudiado ya?

Tema 1

El agua , su estructura, propiedades físico-químicas y funciones biológicas.

, su estructura, propiedades físico-químicas y funciones biológicas. El proceso de la osmosis y su aplicación en la industria alimentaria.

y su aplicación en la industria alimentaria. Glúcidos y su clasificación, en especial los monosacáridos (incluidas las formas lineales de los más conocidos).

y su clasificación, en especial los (incluidas las formas lineales de los más conocidos). Disacáridos , en especial la sacarosa, y polisacáridos como el almidón, el glucógeno y la celulosa.

, en especial la sacarosa, y como el almidón, el glucógeno y la celulosa. Lípidos y su clasificación en función de si tienen ácidos grasos o no.

y su clasificación en función de si tienen ácidos grasos o no. Triacilglicéridos y sus propiedades.

y sus propiedades. Fosfolípidos y la función que desarrollan en las membranas celulares.

Tema 2

Las proteínas , su definición, clasificación, niveles estructurales, propiedades, características (en especial el proceso de desnaturalización) y funciones.

, su definición, clasificación, niveles estructurales, propiedades, características (en especial el proceso de desnaturalización) y funciones. Aminoácidos y sus características (en especial los esenciales)

y sus características (en especial los esenciales) Enzimas, su definición, estructura (destaca el mecanismo de acción) y la regulación de la actividad enzimática

La Academia Osorio es conocida por preparar a estudiantes de toda España para las pruebas de selectividad / Academia Osorio

Tema 3

Célula procariota y eucariota (animal y vegetal con todos sus orgánulos)

(animal y vegetal con todos sus orgánulos) Membrana plasmática y los mecanismos de transporte de moléculas (destacando la bomba sodio-potasio ).

y los mecanismos de transporte de moléculas (destacando la ). Orgánulos no membranosos (en especial los ribosomas )

) Orgánulos membranosos con membrana doble (en especial mitocondrias y cloroplastos )

y ) Orgánulos membranosos con membrana simple (en especial los retículos endoplasmáticos liso y rugoso , el aparato de Golgi, y lisosomas ).

, el y ). El núcleo de la célula, su estructura, su composición y sus funciones.

Tema 4

El ciclo y la reproducción celular (incluidas interfases G1, S, G2, mitosis y citocinesis )

) Fases de la mitosis y la meiosis, junto a sus diferencias

Tema 5