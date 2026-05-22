Rutas fáciles en bici para hacer con niños en Madrid: con sombra y sin salir de la ciudad

Pocos planes son tan sencillos, accesibles y tranquilos como montar en bici por Madrid Río. Sin salir del centro y sin necesidad de tener demasiada experiencia, este gran corredor verde permite pedalear junto al Manzanares, hacer paradas a la sombra y recorrer varios kilómetros sin grandes desniveles.

Y es que este entorno se ha consolidado como uno de los espacios más utilizados por madrileños y visitantes para caminar, correr, patinar o montar en bicicleta. Su principal ventaja es que combina carril bici, zonas peatonales, áreas verdes, fuentes y espacios de descanso, lo que lo convierte en una opción especialmente cómoda.

Pocos planes son tan sencillos, accesibles y tranquilos como montar en bici por Madrid Río / Cicla Madrid

Una ruta fácil junto al Manzanares

El recorrido principal de Madrid Río sigue la ribera del Manzanares desde la zona del Puente de los Franceses hasta Legazpi. Son aproximadamente siete kilómetros de ida por un trazado cómodo, con zonas arboladas, parques infantiles, instalaciones deportivas y varios puntos donde detenerse.

Durante el paseo se pueden ver algunos de los espacios más reconocibles de esta zona de Madrid, como Matadero Madrid, el Puente de Toledo o el entorno del Puente del Rey. También aparecen esculturas y miradores urbanos que hacen que la ruta no sea solo deportiva, sino también una forma distinta de redescubrir la ciudad.

Uno de sus mayores atractivos es que el recorrido permite avanzar sin la presión del tráfico rodado en buena parte del trayecto, lo que lo convierte en una opción especialmente recomendable para menores, personas que están empezando a montar en bici o quienes prefieren rutas seguras sin complicaciones.

Madrid Río, el principal atractivo del distrito de Arganzuela / Juan Luis Martín

Tres rutas que puedes hacer desde Madrid Río

Desde Madrid Río se pueden plantear varias salidas en bicicleta. Una de las opciones más sencillas es continuar hacia el Parque Lineal del Manzanares desde la zona de Legazpi. Es una ruta cómoda, con vegetación, zonas ajardinadas y áreas de picnic. Tiene unos tres kilómetros aproximados, por lo que resulta adecuada incluso para quienes no montan en bici con frecuencia.

Otra posibilidad es enlazar con la Casa de Campo a través del Puente del Rey. Esta alternativa permite entrar en uno de los grandes pulmones verdes de Madrid y continuar por caminos de tierra o carriles señalizados. Es una ruta más larga, de poco más de seis kilómetros, pero agradable por la sombra y el entorno natural.

La tercera opción es conectar con el Anillo Verde Ciclista, un circuito de unos 64 kilómetros que rodea Madrid. No hace falta completarlo entero: desde Madrid Río se puede tomar solo un tramo y utilizarlo para llegar a otros distritos de forma segura y activa.

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¿Cómo llegar a Madrid Río?

Una de las ventajas de Madrid Río es que se puede acceder desde distintos puntos. Entre los más prácticos están el Puente de Segovia, cerca de Puerta del Ángel y Príncipe Pío; el Puente de Toledo, próximo a Pirámides y Marqués de Vadillo; y la zona de Legazpi, junto al Puente de la Princesa.