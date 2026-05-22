El Real Madrid despide en el Bernabéu a Carvajal y Arbeloa mientras el Rayo Vallecano y Getafe se juegan un puesto en Europa

La temporada baja este sábado el telón con una jornada unificada cargada de emociones cruzadas. El Santiago Bernabéu será escenario de despedidas y homenajes en un Real Madrid-Athletic Club sin consecuencias clasificatorias, pero marcado por el adiós de Dani Carvajal y el cierre de una campaña convulsa para el conjunto blanco. A la misma hora, el sur de la capital mirará hacia Europa con el Getafe jugándose regresar a competición continental por cuarta vez en su historia y el Rayo Vallecano soñando con redondear el mejor curso de los últimos años antes de afrontar la final más importante de su existencia.

Carvajal y Arbeloa se despiden del Bernabéu

En Chamartín se respira final de ciclo. El Real Madrid encara el último partido liguero tras otra temporada muy lejos de las expectativas del club: sin grandes títulos, con dos entrenadores en el banquillo, tensiones internas y un ambiente de incertidumbre que incluso apunta ya a un horizonte electoral. En medio de ese contexto, el Bernabéu despedirá a uno de los grandes símbolos de la última década. Dani Carvajal, canterano, capitán y protagonista de algunas de las noches más gloriosas de la era reciente, dirá adiós después de trece temporadas en el primer equipo y 27 títulos conquistados. Su salida, tras una campaña residual en cuanto a protagonismo, pondrá fin a una trayectoria histórica en el club blanco.

Archivo - Dani Carvajal / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El duelo ante el Athletic servirá también para cerrar el curso con cierta dignidad competitiva. El equipo un Álvaro Arbeloa, que también ha confirmado lo que era un secreto a voces, su salida de la entidad blanca, enlaza cinco encuentros ligueros sin perder como local y busca una tercera victoria consecutiva sin encajar gol. El técnico salmantino llega, sin embargo, condicionado por las dudas físicas y el ambiente enrarecido que rodea a la plantilla. Vinícius Júnior apenas ha podido entrenarse con normalidad durante la semana y apunta a perderse el choque, lo que abriría la puerta a un tridente ofensivo formado por Mbappé, Gonzalo García y Brahim Díaz. El francés, además, se juega el ‘Pichichi’ de LaLiga ante Muriqi, el delantero del Mallorca.

La atención también estará puesta en el centro del campo después del desencuentro entre Tchouaméni y Fede Valverde tras el último compromiso liguero. El uruguayo sí apunta a tener minutos, aunque probablemente no coincida demasiado con el francés, todavía con molestias físicas. Además, el encuentro podría suponer la despedida de futbolistas como David Alaba o Antonio Rüdiger, cuyos contratos expiran el próximo 30 de junio y continúan sin resolver su futuro. El Bernabéu vivirá, por tanto, una noche de transición y cierta nostalgia en un equipo obligado a reconstruirse de cara al próximo curso.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé / Kiko Huesca / EFE

Enfrente estará un Athletic Club que tampoco ha cumplido las expectativas y que aterriza en Madrid con la intención de cerrar la etapa de Ernesto Valverde con una victoria de prestigio. El conjunto rojiblanco no gana en el Bernabéu desde febrero de 2005 y sus números fuera de casa explican gran parte de una temporada decepcionante. Los bilbaínos han perdido once de sus dieciocho partidos a domicilio y solo han conseguido una victoria en sus últimas seis salidas ligueras. Además, Valverde no podrá contar con Nico Williams ni Yuri Berchiche, mientras que Sancet y Vivian llegan entre algodones. Todo apunta a un once con rotaciones y protagonismo para jugadores menos habituales en una noche también especial para Iñigo Lekue, que se despedirá del fútbol profesional.

El Coliseum espera un EuroGeta

Mucho más caliente estará la pelea europea. El Getafe afronta la jornada dependiendo de sí mismo para regresar a competición continental. El equipo de José Bordalás es séptimo y una victoria ante Osasuna en el Coliseum le garantizaría, como mínimo, la clasificación para la Conference League. Incluso podría alcanzar la Liga Europa si el Celta cae ante el Sevilla en Balaídos. El conjunto azulón llega después de frenar su buena dinámica en Elche, donde vio cortada una racha de tres triunfos consecutivos, pero mantiene intacta la ilusión de cerrar una campaña notable con un premio histórico para la entidad.

No lo tendrá sencillo el cuadro getafense. Osasuna aterriza en el sur de Madrid jugándose la permanencia y el empate le serviría para seguir en Primera, por lo que se espera un partido de máxima tensión y muy poco margen para la especulación. Además, Bordalás pierde para la cita a dos piezas fundamentales como Djené y Satriano, ambos sancionados tras el choque del Martínez Valero. Luis Vázquez y Abdel Abqar apuntan a ocupar sus lugares en un once obligado a competir desde la intensidad y el orden, las señas de identidad de un Getafe que vuelve a sentirse cerca de Europa varios años después de sus noches continentales más recordadas.

El Rayo cierra una temporada para la historia

Pendiente de lo que ocurra en el Coliseum estará el Rayo Vallecano. El conjunto franjirrojo visita Mendizorroza todavía con opciones matemáticas de alcanzar la Conference League, aunque con la cabeza inevitablemente puesta en Leipzig, porque de coronarse campeón en Alemania -el primer título en su historia- disputaría la Europa League la próxima temporada. El próximo miércoles disputará ante el Crystal Palace la primera final europea de su historia y el contexto condiciona por completo la preparación del partido liguero. Íñigo Pérez podría reservar a varios futbolistas importantes para evitar riesgos físicos antes de una cita que puede cambiar para siempre la dimensión del club vallecano.

Aun así, el Rayo no renuncia a cerrar el campeonato entrando en Europa por la vía liguera. Para ello necesita ganar a un Alavés ya salvado y esperar un tropiezo del Getafe. El equipo madrileño llega además reforzado anímicamente después de una temporada de enorme crecimiento competitivo y de consolidarse como uno de los conjuntos más valientes y reconocibles del campeonato. Vallecas sueña despierto con una semana histórica y Madrid afronta así una última jornada marcada por las despedidas en el Bernabéu, la tensión europea en el Coliseum y la ilusión continental que acompaña al Rayo en el momento más importante de su historia reciente.