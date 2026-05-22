El Real Madrid ‘de los bajitos’ tumba a Valencia Basket y se cita con Olympiakos en la gran final de la Euroliga

Afrontaba el Real Madrid un reto de altura en esta semifinal de Final Four ante Valencia Basket, el equipo de moda en el viejo continente. Los de Scariolo viajaban a Atenas con las bajas de Edy Tavares y Alex Len por lesión. Ninguno de los dos pívots blancos estaba a disposición del técnico para combatir el proyecto de los taronja, que parece haber llegado para quedarse a esta Euroliga. A estas dos ausencias se sumará la de Usman Garuba. En tiempos de small ball, el equipo blanco se vio en la obligación de abusar de esta nueva pizarra por las circunstancias. Nada pudo frenar a un Real Madrid, liderado por Andrés Feliz y Hezonja, que regresa a una final de la Euroliga tres temporadas después (90-105).

El Madrid destroza a Valencia desde el triple

Arrancó esta segunda semifinal española con la tensión propia de un encuentro de estas características. Se palpaba el nerviosismo sobre los quintetos iniciales. Así lo ejemplificaron los dos fallos de Mario Hezonja desde la línea de tiro libre, que algo sabe de este tipo de partidos. Fueron dos de los pocos fallos que cosechó el equipo de Scariolo durante la primera mitad. Los blancos presentaron un acierto espectacular, sobre todo en el triple (58% de acierto como equipo), para firmar con la colaboración de Valencia Basket la primera parte de mayor anotación de la historia de la Final Four. El equipo blanco estaba obligado a cosechar un volumen y porcentaje de acierto muy elevado desde la línea de tres ante la ausencia de sus dos pívots.

Precisamente, Hezonja fue la referencia ofensiva del ataque de los blancos en los primeros compases. El croata, emparejado con Badio, capitalizó buena parte de las posesiones y destrozó en el poste bajo al escolta ‘taronja’, que se vio con dos faltas personales cuando tan solo se habían disputado tres minutos de partido. Respondió Valencia ante el fulgurante arranque de los blancos con un 9-0 de parcial que lo ponía por delante en el marcador. La entrada de Sergio De Larrea fue decisiva en el ataque de los valencianos. El Madrid encontró en Lyles, hoy de pívot, y en Andrés Feliz una bomba de oxígeno. Ambos, con dos triples consecutivos llegaron a poner el +12 en el marcador a favor de los blancos.

El segundo cuarto finalizó con la aparición de Sergio Llull en la pista del Telekom Center. El autor del tiro ganador en el último título continental del Real Madrid disputaba su undécima Final Four, todas ellas con los blancos. Pese a las cifras de acierto del equipo blanco en ataque, el equipo de Pedro Martínez consiguió resistir y minimizar daños con un marcador en el que solo se veían seis puntos por debajo (56-62) al término del segundo asalto.

El Real Madrid certifica el pase a la gran final

Todo hacía presagiar que el elevado porcentaje en el triple de los blancos disminuiría de forma drástica en el segundo acto. Los cuatro primeros lanzamientos de los blancos desde el 6,75 acabaron contra el hierro. Ante esta circunstancia, el equipo de Scariolo recurrió de nuevo a la ‘fórmula Hezonja’. El croata dinamitó la defensa de los de Pedro Martínez para mantener cierta distancia en el marcador.

Pese a ello, el equipo blanco acusaba la falta de presencia interior y Valencia era capaz de mantener el ritmo anotador del encuentro. El rostro de Tavares en el banquillo blanco ilustraba la frustración del caboverdiano al no poder estar en cancha. Esta circunstancia no impidió al Real Madrid imponerse, esta vez, a través del rebote ofensivo. En el tercer cuarto, los blancos castigaron a Valencia Basket con un demoledor marcador de 9-1 en rebotes de ataque. Esto permitió ampliar la diferencia a 16 puntos, la máxima del partido llegado el final del tercer cuarto.

La gran baza de los valencianos pasaba por Jean Montero, que venía de mostrarse al mundo en la eliminatoria ante Panathinaikos. La estrella de los taronja se topó con un Andrés Feliz intratable defensivamente. Apenas se había disputado un minuto de último cuarto cuando Usman Garuba, único pívot ‘natural’ para los blancos, sufrió una lesión. Tercer ‘5’ que pierden los blancos en las últimas tres semanas. Todo hace indicar que el español se resintió del tendón de Aquiles, una circunstancia que le impedirá estar en la gran final del domingo. Más problemas para Scariolo.

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Se resintió el Real Madrid ante la grave lesión de uno de sus jugadores. El equipo entró en un bloqueo ofensivo que permitió a Valencia acercarse a ocho puntos con varios minutos aún por disputar. Leyó el técnico madridista a la perfección esta situación de partido y dio entrada a Andrés Feliz para devolver la sonrisa a los blancos en ataque. El dominicano se consolidó como la referencia de los suyos en el último asalto para certificar la clasificación a una nueva final de Euroliga (90-105). La próxima batalla llegará el domingo, ante un Olympiakos que barrió a Fenerbahce en la primera semifinal. Los blancos llegarán con un juego interior mermado ante una nueva lesión de Garuba. Pese a ello, los de Scariolo mantienen vivo el sueño de la duodécima Copa de Europa.