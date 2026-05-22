Problemas en Metro de Madrid: restablecida la Línea 6 tras casi tres horas de interrupción entre Usera y Pacífico

Nuevos problemas en el Metro de Madrid. Tras el caos vivido el martes por un problema en una tubería de gas en Ventas, este viernes los pasajeros del suburbano se han visto sorprendidos por una nueva interrupción temporal del servicio. En concreto, la circulación de la Línea 6 estuvo cerrada entre las estaciones de Usera y Pacífico (ambos sentidos) desde primera hora de la mañana hasta casi las 9:00 horas. Así, los metros no circularon por las estaciones de Legazpi, Arganzuela-Planetario ni Méndez Álvaro.

Según ha explicado la red de ferrocarril metropolitano, la interrupción de la línea más utilizada en la capital se debió a "causas técnicas". Un vehículo de mantenimiento que realizaba el test de inicio del servicio ha sufrido una avería en la vía y ha quedado inmovilizado en ella, por lo que la circulación en la línea 6 no ha podido comenzar con normalidad. Una vez retirado el vehículo se ha reanudado el servicio.

A las 6:09, se estimaba en más de una hora el tiempo para solucionar la incidencia para recuperar la normalidad del servicio, según explicó el propio Metro Madrid en redes sociales. A las 8:51 se ha dado por restablecida la circulación. En total, casi tres horas de transporte interrumpido.

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Este incidente llega después de los graves problemas vividos este mismo martes, cuando la rotura de una tubería de gas durante las obras de renovación de la estación de Ventas provocó alrededor de diez horas de afectaciones en las líneas 2, 5 y 6 del suburbano. La incidencia se produjo sobre las 10:00 horas cuando, en el transcurso de los trabajos de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas, "se picó" una tubería de gas, por lo que se decidió interrumpir el servicio "por precaución" hasta solucionarlo.