La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Júlia Blum siempre llega en el momento exacto. Su música es un oasis en plena tormenta, tan cercana que reconforta a la primera escucha. Está labrando un cancionero delicado, pero crudo. Hay tantas aristas perfilándolo que, en cuestión de segundos, como si de un espejo se tratase, es imposible no verse reflejado en él. Somiar despert es el mejor corte de su último epé. Pero cada uno, sin excepción, reafirma su estilo fresco y desenfadado, consolidándose como una voz interesante del pop catalán.