MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Inocente', de Michael Foster
El padre de Michael Foster giraba por las catedrales de Inglaterra cuando apenas sabía hablar. Le encantaba verle, ahí, en su coro, alzando la voz. Aquella tradición fue calando en él. Encontró en la música una forma de expresión que, con el tiempo, ya de adolescente, empezó a investigar. Primero, unas letras. Después, unas melodías. Y así hasta que, hoy, reconvertido en artista indie, se ha labrado un hueco interesantísimo en la escena. Inocente suena a festivales. Al tiempo.
'Somiar despert', de Júlia Blum
Júlia Blum siempre llega en el momento exacto. Su música es un oasis en plena tormenta, tan cercana que reconforta a la primera escucha. Está labrando un cancionero delicado, pero crudo. Hay tantas aristas perfilándolo que, en cuestión de segundos, como si de un espejo se tratase, es imposible no verse reflejado en él. Somiar despert es el mejor corte de su último epé. Pero cada uno, sin excepción, reafirma su estilo fresco y desenfadado, consolidándose como una voz interesante del pop catalán.
'Agota la suerte', de Las Petunias
Curtidas en la cantera de Cariño, Las Petunias están labrándose un hueco importante gracias su punk pop desenfadado. Tras años peleando en los márgenes del indie, reivindicando su particular visión del amor y la ansiedad, el trío ha desatado el delirio con Agota la suerte: honesta, fresca y efervescente, su última canción reivindica a Elsa, Natalia y Cecilia como una de las promesas clave de 2026. Una granada de emociones a punto de explotar.
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