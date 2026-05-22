Paracuellos reparte 600 pulseras para evitar en sus fiestas las drogas de sumisión química

Paracuellos de Jarama arranca este viernes sus fiestas locales con el objetivo de reforzar la seguridad de los asistentes, especialmente de los jóvenes, mediante el reparto de hasta 600 “pulseras centinela” capaces de detectar la presencia de hasta 23 tipos de drogas de sumisión química en bebidas.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, se desarrollará en el Punto Violeta durante las fiestas, que se prolongarán hasta el próximo miércoles. Allí se entregarán estos dispositivos entre los jóvenes que acudan a las celebraciones. La concejala de Fiestas, Josefina Martínez, ha explicado a Efe que las pulseras son “de quita y pon” y permiten detectar, mediante dos tipos de test, hasta 23 sustancias químicas “en segundos”.

El funcionamiento es sencillo: las pulseras cuentan con unas ventanas protegidas donde se deben depositar una o dos gotas de la bebida sobre la que exista sospecha de manipulación. Si el test detecta presencia de alguna sustancia, en pocos segundos aparecerá un círculo de color naranja o azul. Si no hay restos de estupefacientes, el indicador se mantiene sin cambios.

Martínez ha subrayado que el simple hecho de llevar esta pulsera puede actuar “como un elemento disuasorio”, ya que los posibles infractores pueden verse frenados si saben que la presencia de drogas en una bebida puede detectarse con rapidez. Además, los dispositivos incorporan un código QR que permite acceder a los servicios de emergencias y compartir la geolocalización en momentos críticos.

Las fiestas locales se celebrarán en el paseo de las Camelias y arrancarán este viernes con el concierto de Seguridad Social, previsto a las 22.30 horas. El sábado habrá actividades infantiles en la plaza de la Constitución, entre ellas encierros infantiles, y el martes está prevista una exhibición de las unidades caninas de la Policía Local a las 11.00 horas en la plaza de toros.