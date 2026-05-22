Cuenta atrás para la PAU 2026: la carrera con la nota de corte más alta de España está en Madrid y exige un 13,7

Comienza uno de los momentos más estresantes para los estudiantes, y es que los alumnos que terminan la segundo de bachillerato están a las puertas de la PAU, el examen que decidirá a qué carrera pueden optar y la nota de corte necesaria para ello.

Por eso, son muchos los que ya empiezan a construir las posibles variables a las que se pueden enfrentar en cuanto a su futuro se trata, y para ello consultan las notas de corte disponibles en los portales web de las diferentes universidades. Estas se convierten en una referencia clave para orientar la elección de grado, comparar titulaciones y saber qué calificación se ha pedido en cursos anteriores.

La PAU tendrá lugar en la Comunidad de Madrid del 1 al 4 de junio. / Agencias

¿Qué es una nota de corte?

La nota de corte es la calificación de referencia para acceder a una titulación determinada en una universidad concreta. Corresponde a la nota del último estudiante que consiguió plaza en ese grado durante el proceso de admisión.

Este dato tiene carácter orientativo, ya que puede cambiar cada año en función de la demanda, el número de plazas disponibles y las calificaciones de los alumnos que solicitan cada carrera. Por eso, aunque sirve como guía, no garantiza que la misma nota se repita en el siguiente curso.

El doble grado con la nota más alta está en Madrid

El doble grado con la nota de corte más alta para el curso 2025-2026 es el PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física de la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,7. Le siguen el PCEO Grado en Física / Grado en Matemáticas de la Universidad de Sevilla, con un 13,59; el PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,46; y el PCEO Grado en Ingeniería Física / Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad Carlos III de Madrid, también con un 13,46.

Las notas de corte se convierten en una referencia clave para orientar la elección de grado, comparar titulaciones y saber qué calificación se ha pedido en cursos anteriores / Agencias

Medicina lidera los grados simples

Si se tienen en cuenta solo los grados simples, la nota de corte más alta corresponde al Grado en Medicina de la Universidad de Sevilla, con un 13,34. Después, aparecen el Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid, con un 13,3, y el Grado en Medicina de la Universidad de Granada, con un 13,25. También figuran entre los grados simples con mayor nota Engineering Physics / Ingeniería Física, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Odontología, de la Universidad de Sevilla.

¿Y las carreras con la nota de corte más baja?

La nota de corte más baja recogida en las tablas de las diferentes universidades es un 5,0. Entre las titulaciones que más veces aparecen con esta calificación están Turismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Administración y Dirección de Empresas.

También figuran con un 5 grados como Historia, Historia del Arte, Estudios Ingleses, Educación Infantil y Filología Hispánica. Estas titulaciones pueden ser una alternativa para estudiantes que buscan carreras con una nota de acceso más baja, aunque la oferta depende siempre de cada universidad.

El 95,5% de los madrileños aprueba la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) / Ismael Herrero

La Comunidad de Madrid y Andalucía, las comunidades con las notas de corte más altas

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid registra la nota de corte más alta, con el 13,7 del doble grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense. Le sigue Andalucía, con el 13,59 del doble grado en Física y Matemáticas de la Universidad de Sevilla.

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En cuanto a universidades, la Universidad Complutense de Madrid encabeza la clasificación, seguida de la Universidad de Sevilla, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Málaga y la Universidad de Granada.