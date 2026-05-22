Madrid convertirá 2027 en el gran escenario del centenario de la Generación del 27

En 2027, Madrid echará la mirada un siglo atrás para regodearse en esa Edad de Plata todavía viva entre sus calles, teatros, museos y cafés. El Ayuntamiento de la capital ha presentado este viernes la amplia programación especial para conmemorar el centenario de la Generación del 27, que arrancará a finales de este año y se desplegará durante todo el próximo con más de un centenar de actividades.

Durante la presentación, celebrada en el 27 Club Bar del Hotel Palace, un enclave cargado de memoria literaria y artística por el que pasaron figuras como Federico García Lorca, Salvador Dalí o Luis Buñuel, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que la Generación del 27 forma parte de “la memoria cultural y sentimental de Madrid” y avanzado que la conmemoración busca convertir la ciudad en “el gran escenario internacional” de su recuerdo.

Bajo el título de 'Madrid en la Generaciómn del 27', la programación conmemorará los cien años de la reunión de jóvenes poetas en el Ateneo de Sevilla, cita considerada fundacional del grupo y organizada en torno al homenaje a Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Aunque aquel acto tuvo lugar fuera de Madrid, la capital fue uno de los grandes laboratorios creativos de la generación: ciudad de residencias, teatros, tertulias, imprentas, editoriales, cafés, estrenos y amistades cruzadas.

El teatro será uno de los ejes principales. El Fernán Gómez acogerá, entre otras propuestas, La profanación de Don Juan. Delirio de Buñuel, Dalí y Lorca, producción propia que podrá verse del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026. En 2027 llegarán también Doña Rosita la soltera, dirigida por Rafa Cruz, y Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes, de María Teresa de León, una de las voces femeninas que la programación quiere reivindicar.

El Teatro Español, por su parte, abrirá su homenaje con Yerma, de Federico García Lorca, obra estrenada precisamente en ese escenario en 1934. La producción, con música en directo y un amplio elenco de actrices, estará en cartel del 30 de octubre al 27 de diciembre de 2026. A ella se sumarán las otras dos piezas de la gran trilogía lorquiana: La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. El coliseo municipal incluirá además títulos vinculados a autoras como Luisa Carnés, Victorina Durán y María Zambrano.

La celebración se extenderá también a Matadero Madrid, donde la Nave 10 presentará en enero 27 Generation Tour, una intervención de Carolina Román y Adrián Perea que propone leer el legado del grupo desde el presente, lejos de la simple nostalgia. Centro Danza Matadero dedicará actividades al diálogo entre el flamenco y el 27, con referencias a figuras como la Niña de los Peines, Caracol, la Argentinita, Manuel de Falla o Ignacio Sánchez Mejías. En mayo, Antonio Ruz y Alberto Conejero estrenarán Poemas para un cuerpo, inspirado en Luis Cernuda.

El cine tendrá también un papel destacado en Cineteca Madrid, que organizará dos ciclos. El primero, en febrero, se centrará en los humoristas de la llamada “otra Generación del 27”, con películas como La vida en un hilo, Eloísa está debajo de un almendro, Los hijos de la noche y El crimen de Pepe Conde. En abril llegará Viajando a la luna: la generación del 27 y el cine, con obras relacionadas con Lorca, Bergamín, Alberti o Manuel Altolaguirre. El Institut Français de España y el Instituto Cultural de México se sumarán en marzo con un ciclo dedicado a Buñuel.

Los museos municipales aportarán exposiciones, piezas destacadas y actividades divulgativas. El Museo de Historia de Madrid reivindicará el papel de las mujeres del 27 en torno al Día de la Mujer, mientras que el Museo de Arte Contemporáneo presentará en marzo la muestra 27×27: Ramón Gómez de la Serna y la Generación de la vanguardia. La Imprenta Municipal-Artes del Libro exhibirá cada mes una pieza relacionada con el grupo, con ediciones de obras de Rafael Alberti, García Lorca o Emilio Prados.

Las bibliotecas públicas funcionarán como una red de relectura popular del 27. Habrá recitales, clubes de lectura, talleres infantiles, guías bibliográficas, rincones temáticos y actividades dedicadas a Las Sinsombrero. El 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, la Biblioteca Benito Pérez Galdós acogerá un recital con acompañamiento musical, y el 23 de abril, Día del Libro, las bibliotecas organizarán una lectura colectiva de poemas abierta al público.

A la programación se incorporarán además instituciones como Casa de América, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Palacio de Liria, Contemporánea Condeduque, el Teatro Circo Price y el propio Hotel Palace, que desde septiembre impulsará un ciclo de conversaciones literarias en el 27 Club Bar. El Ayuntamiento lanzará en otoño una web específica para consultar el calendario completo de actividades.