NOSTALGIA
"El Madrid de Clifford": cuando Cibeles aún era una fuente y la Puerta del Sol estaba a punto de reformarse
Las más de 500 fotografías del pionero Charles Clifford capturan la transformación de la capital española en el siglo XIX, incluyendo la construcción del Canal de Isabel II
Entre la Biblioteca Nacional de España (BNE), el Museo de Navarra (MUN) y algunos archivos estatales, más de 500 fotografías recuerdan el Madrid del siglo XIX, cuando Cibeles aún era una fuente a la que los aguadores acudían para rellenar sus cubas, y la Puerta del sol no era más que una parte ensanchada de la Calle Mayor.
Charles Clifford, pionero galés de la fotografía fue el encargado de capturarlas todas con su cámara durante el tiempo que ejerció como fotógrafo de la corte de Isabel II. Dedicando más de una década de su vida al proyecto, su obra se ha ganado el título de "El Madrid de Clifford", que hoy nos permite revivir los grandes hitos acaecidos en la capital a través de sus lentes.
Charles Clifford, una figura misteriosa y estrambótica
Pese a dedicarse a la fotografía, no se conserva ningún retrato de Charles, y tan solo algunas descripciones en los periódicos del momento pueden ayudan a imaginar lo estrambótico de su personalidad: "colgaba de un globo aerostático, fotografiaba Madrid desde el cielo y aterriza en la plaza de toros", podía leerse en 'La España'.
La Construcción del Canal de Isabel II
Retratando una urbe que estaba a punto de su despegue, uno de los principales hitos recogidos por el galés fue la construcción del Canal de Isabel II, una de las mayores obras de ingeniería que fue capaz de solucionar el problema de desabastecimiento de agua que sufría la capital.
Su magnitud, enorme para las dificultades de la época, quedó para siempre ilustrada en las imágenes reveladas por el artista, mostrando hileras de obreros enfrascados en la edificación de la presa del Pontón de la Oliva o la construcción del puente-acueducto de Valdealeas, una de las primeras infraestructuras de este sistema.
Jane Clifford, olvidada pero presente
Aunque son muchos los expertos que han afirmado que el trabajo de Charles era imposible de realizar de forma individual, la figura de Jane Clifford, su mujer, siempre se vio opacada por la carrera de su marido. No sería hasta después de la muerte de Charles, que Jane decidió continuar con su labor como fotógrafa, descubriéndose como una gran profesional con años de experiencia y llegando a trabajar para el Museo del Prado.
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