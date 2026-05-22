Madrid activa su mayor operativo para León XIV: hasta 2 millones de fieles entre Cibeles y Bernabéu, 29.000 plazas de acogida y 2.000 trenes extras en Cercanías

León XIV tiene tirón. Y Madrid se prepara para demostrarlo con cifras de gran capital: calles vestidas de blanco y amarillo, transporte reforzado, miles de voluntarios, cientos de miles de fieles inscritos y un dispositivo de seguridad pensado para una ciudad entera que, durante cuatro días, quedará reconvertida en un Vaticano a escala madrileña. Del 6 al 9 de junio, la capital será la primera gran ciudad europea que visite el Papa en un viaje apostólico histórico, con Cibeles como gran altar urbano y la misa del Corpus como acto central.

A falta de un par de semanas para la llegada del Pontífice a Madrid, la capital ya empieza a transformarse para que se sienta como en casa. El Ayuntamiento de Almeida engalanará las calles por las que pase de blanco y amarillo. Un despliegue incluirá más de 100.000 flores, 1.600 banderolas, 30 autobuses de la EMT vinilados, marquesinas y pancartas en los 14 puentes de la M-30 y accesos a la capital. Por la noche, Cibeles, Neptuno, la Puerta de Alcalá, la glorieta de Bilbao y el Palacio de Cibeles se iluminarán con esos colores del Vaticano.

La decoración llegará también a parques y plazas. Habrá letras gigantes con el nombre de León XIV en enclaves como plaza de Oriente, plaza de España, Sabatini y El Retiro. En la Casa de Campo se instalará una bandera gigante visible desde el aire.

Cibeles, epicentro del Corpus

El momento central será la misa del Corpus Christi, el domingo 7 de junio a las 10.00 horas en la plaza de Cibeles. Allí León XIV presidirá la celebración, la procesión eucarística y la bendición con el Santísimo.

Imagen de archivo del Papa León XIV saludando desde el papamóvil. / ANGELO CARCONI / EFE

La organización maneja ya cifras de gran formato: más de 250.000 personas inscritas para la misa y 160.000 para la vigilia del sábado en la plaza de Lima, junto al Santiago Bernabéu. Las previsiones más altas del Consistorio madrileño elevan la asistencia potencial hasta 1,5 millones de personas en Cibeles y un millón en Lima.

La comunión tendrá su propio dispositivo. Se utilizarán 2.300 píxides, con 200 hostias cada una, y 2.300 ministros extraordinarios de la comunión. Les acompañarán voluntarios que abrirán paraguas blancos para señalar los puntos de distribución. Además, seis iglesias eucarísticas permanecerán abiertas hasta las 14.00 horas para quienes no puedan comulgar en la plaza, incluidas las personas celíacas.

18.000 voluntarios y 29.000 plazas de acogida

La visita también se medirá en manos disponibles. Más de 18.000 voluntarios se han inscrito para colaborar durante los actos, una cifra que supera en un 50% las previsiones iniciales de la organización.

La acogida de peregrinos será otro de los grandes retos. Hasta ahora se han ofrecido más de 29.000 plazas en colegios, parroquias y casas particulares. A ellas se suman 33 zonas polideportivas cedidas por el Ayuntamiento en colegios de distintos distritos. El mensaje municipal, sin embargo, es claro: nadie debería dormir en el entorno de la vigilia ni reservar sitio para la misa, para evitar problemas logísticos y de seguridad.

Presentación de la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV. / Gabriel Luengas / Europa Press

Transporte, seguridad y limpieza

La movilidad será una de las claves del dispositivo. Entre el 3 y el 9 de junio, los autobuses de la EMT serán gratuitos y la flota se reforzará hasta un 25%, especialmente durante el fin de semana. Los taxis podrán circular al completo los días 6 y 7, sin aplicar el descanso semanal.

Cercanías incorporará dos millones de plazas adicionales y 2.000 trenes más, con refuerzos en doble composición, circulaciones extra y convoyes de reserva. También se habilitarán aparcamientos para autobuses en Ifema, Valdebebas, Ciudad Universitaria, Casa de Campo, Caja Mágica y Planetario

En seguridad, el Ayuntamiento movilizará unos 4.000 agentes de Policía Municipal. Samur-Protección Civil desplegará cerca de 1.000 efectivos sanitarios, con seis puestos sanitarios avanzados en Cibeles y cuatro en Plaza de Lima. Bomberos contará con tres bombas y un vehículo de mando en las zonas más sensibles.

La limpieza también tendrá cifras propias: más de 1.200 contenedores de reciclaje en las zonas afectadas, 1.027 contenedores de 800 litros en 97 puntos, 800 baños químicos en Cibeles y otros 200 en Plaza de Lima.

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Un operativo de cifras casi papales para una visita que Madrid quiere convertir en algo más que una cita religiosa. Durante cuatro días, la capital pondrá a prueba su capacidad para vestirse de Vaticano sin dejar de funcionar como gran ciudad: mover multitudes, alojar peregrinos, blindar sus plazas, limpiar sus calles y mantener abierto el pulso cotidiano. León XIV tiene tirón; ahora Madrid quiere demostrar que también tiene músculo para recibirlo.