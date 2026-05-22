El impacto de la huelga de médicos se eleva a 15,7 millones en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid cifra en 15,7 millones de euros el impacto de la huelga de médicos y facultativos en la región desde diciembre hasta ahora, según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad. Los 26 días de huelga registrados en los últimos seis meses, hasta el jueves 21 de mayo, han supuesto la cancelación de 205.578 consultas, 10.022 cirugías y 21.217 pruebas diagnósticas en los centros sanitarios madrileños.

En un vídeo remitido a los medios de comunicación, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha lamentado los efectos de lo que ha definido como “la peor huelga médica indefinida contra la ministra de Sanidad, Mónica García, que está inhabilitada para gobernar”. Matute ha advertido de que esta situación elevará “la presión” sobre los profesionales sanitarios y contribuirá a incrementar las listas de espera, aunque ha defendido que la Comunidad de Madrid mantiene capacidad de respuesta. Según ha señalado, la región registra una media de 46,6 días para una operación, frente a los 121 días de media en el conjunto de España.

La consejera madrileña ha instado a la ministra de Sanidad a “solucionar este problema que ha provocado” y le ha pedido que, “en vez de estar viajando por el mundo, se siente con sus colegas médicos”. Matute ha recordado que los facultativos reclaman un estatuto médico propio, una reivindicación que cuenta con el apoyo del Gobierno regional.

También ha reclamado al Ministerio una financiación finalista para aumentar el sueldo base de los médicos, con impacto en la jubilación, las bajas y la cotización, así como que las guardias sean reconocidas como tiempo trabajado a efectos de jubilación. Además, ha pedido a García que aborde con los médicos la clasificación profesional, como, según ha dicho, ha prometido a otras categorías.

Matute ha sostenido que todas estas medidas requieren financiación finalista y ha emplazado a la ministra a coordinarse con los Ministerios de Trabajo, Hacienda y Función Pública, algo que, según la consejera, “no está haciendo hasta ahora”. La responsable madrileña de Sanidad también ha acusado al Ministerio de realizar “anuncios vacíos”, como la ampliación del rango de edad para los cribados de cáncer de mama de los 50-60 años a los 45-74. “Eso ya lo hemos hecho hace siete meses en la Comunidad de Madrid”, ha afirmado, antes de reclamar que el Estado financie esos programas “con los impuestos que pagamos los madrileños precisamente para tener servicios públicos”.

Matute ha criticado igualmente que el Ministerio deje “desprotegidos” a pacientes que podrían beneficiarse del cribado de cáncer de pulmón. Según ha señalado, no solo no lo financia, sino que mantiene publicado un documento en el que se afirma que ese cribado es perjudicial, pese a que, según la consejera, “la literatura mundial avala que habría que hacerlo”.