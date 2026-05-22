Los funcionarios de Plaza de Castilla denuncian chinches en las camas de guardia y ratas en los calabozos

Una infestación de chinches afecta al cuarto de diligencias de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Esta sala, equipada con camas y enchufes para el descanso de los trabajadores de la Administración de Justicia, se utiliza habitualmente durante las guardias.

La situación afecta también al subsuelo del complejo judicial. Según han confirmado fuentes jurídicas a Prensa Ibérica, se ha detectado la presencia de ratas en la zona de los calabozos, concretamente en el espacio destinado al cambio de personal.

El incidente se produce en pleno funcionamiento del juzgado de guardia de diligencias número 48. Aunque se intervino fumigando las instalaciones este mismo año, dicha actuación no consiguió erradicar las plagas. Tras este resultado, se ha notificado que se volverá a actuar contra ellas próximamente.

Situación de las instalaciones en los juzgados de Plaza de Castilla

Este escenario coincide con las reclamaciones de los funcionarios de Justicia, quienes exponen de forma recurrente el deterioro y el estado de las oficinas. Las plagas actuales se suman a otros incidentes registrados en las mismas instalaciones de guardia de la capital.

El pasado 14 de enero de 2026, informamos de que estas dependencias sufrieron la rotura de una tubería de aguas fecales mientras los empleados trabajaban. Tras desprenderse materiales del techo, el conducto se rompió, anegando las oficinas y obligando a los funcionarios a trasladarse a la quinta planta del edificio. En aquella ocasión, el personal de guardia tuvo que pasar la noche en sillas mientras cumplía con sus tareas.

Sindicatos y trabajadores han afirmado en varias ocasiones durante los últimos años que las reformas estructurales en el complejo de Paseo de la Castellana no se realizan porque los fondos públicos se destinan a la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas.

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En contraposición, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha señalado que, desde 2019, ha invertido cerca de 6 millones de euros en el mantenimiento del recinto. Según dejó constancia el consejero de Presidencia, Justicia y Local, Miguel Ángel García Martín, estas partidas se asignaron a la renovación de la climatización, fachadas, sistemas eléctricos, baños y la zona de detenidos. El plan del Ejecutivo contempla mantener la actividad en este inmueble inaugurado en 1978 hasta que se complete el traslado definitivo a Valdebebas.