El 'Madrid Food Fest', el 20º aniversario de CantaJuego o el Mercado de las Flores: descubre los mejores planes para este fin de semana en Madrid

Con una previsión del tiempo que parece gritar sol, calorcito y terrazas, los madrileños ya se preparan para estrenar la manga corta en un fin de semana donde no faltarán las ocasiones. Desde el 20º Aniversario de CantaJuego, la prueba deportiva 'Backyard Aranjuez', o el Mercado Medieval de Mejorada del Campo, la capital ha previsto una gran variedad de eventos que durante los próximos 22 al 24 de mayo prometen adaptarse a todos los gustos y bolsillos.

'Madrid Food Fest'

El Museo del Ferrocarril acogerá los próximos 23 y 24 de mayo el 'Madrid Food Fest', del que se espera sea un gran festival gastronómico que, en su intento de acercar la alta cocina a todos los públicos, sea capaz de reunir anualmente a chefs de restaurantes con Estrellas Michelin y Soles Repsol de todo el país.

Miguel Carretero, Dani Ochoa, Lucía Grávalos o Juan D’Onofrio adaptarán sus platos más icónicos a un formato street food / Turismo Madrid

En un espacio donde la gastronomía, la cultura, la música y la innovación se unen, 'Madrid Food Fest' se define como "una experiencia que va mucho más allá del plato" y que con varios chefs de renombre confirmados ofrecerá una agenda completa de actividades para poder vivir la gastronomía con los cinco sentidos.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online a 12,50 euros por persona 📍 Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias, 61, Arganzuela, Madrid 🗓️ El sábado 23 de mayo de 11:00 a 22:00 horas y el domingo 24 de mayo de 11:00 a 20:00 horas

Mercado de las Flores de Primavera de VOGUE

El próximo sábado 23 de mayo, VOGUE presenta la esperada edición de primavera de su Mercado de las Flores. Convirtiendo la calle Jorge Juan en un colorido mercadillo al aire libre, VOGUE no solo reunirá a las mejores floristerías de Madrid sino también experiencias y talleres sensoriales dedicados a la cosmética, la moda, o las fragancias.

Mercado de las Flores. Vogue España / Daniel Merino

Así, Madrid se prepara para transformarse en el epicentro de un encuentro floral de referencia, en el que podrá encontrarse desde el taller que creó el histórico ramo de novia de la Reina Letizia, hasta proyectos que transforman flores secas en cenizas para elaborar esmaltes cerámicos únicos.

📍 Calle Jorge Juan, desde Serrano a Núñez de Balboa 🗓️ Sábado 23 de mayo de 11:00 a 20:00 horas

II Edición 'Backyard Aranjuez'

La que se considera una de las pruebas de ultrafondo más duras, emocionantes y singulares de la Comunidad de Madrid vuelve este fin de semana para celebrar su segunda edición en Aranjuez. La 'Backyard Aranjuez' reúne por segundo año consecutivo a atletas y amantes del deporte al aire libre con una premisa tan sencilla como exigente: una vuelta de 6,8 kilómetros cada hora, hasta que solo quede un participante en pie.

Zona de Hidratación de la Backyard de Aranjuez 2025 / El Mirador de Madrid

En esta especie de 'rey de la pista', también se incluye la modalidad 'challenge' que permitirá realizar 4 vueltas al circuito a aquellos que solo deseen iniciarse o probar el formato, con premios en diferentes categorías y reconocimientos especiales para quienes superen hitos de resistencia. Además, como ya hizo el año pasado, el evento destinará un porcentaje de su recaudación a una entidad social de la localidad.

🔗 Las inscripciones al evento (y la suscripción a los entrenamientos anuales) pueden comprarse online a través de la página oficial de YouEvent 📍El recorrido comenzará en la Pista de Atletismo del Estadio El Deleite (Aranjuez) 🗓️ Sábado 23 de mayo a las 7:00 horas

'20 Años la Gira' de CantaJuego

El domingo 24 de mayo, como parte de su nueva gira '20 años', uno de los grupos infantiles más icónicos vuelve a la capital para rendir homenaje a sus seguidores de siempre, y a los nuevos. El grupo CantaJuego, que han marcado la infancia de miles de niños y niñas, llega al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío acompañados por Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia, y sus amigos Coco, Pepe y Buby.

Las canciones que marcaron la infancia de múltiples generaciones en España vuelven a Madrid en una gira homenaje / Teatro Madrid

El espectáculo de 80 minutos contará con dos pases, a las 12:00 y a las 17:00 horas y repasará las mejores canciones, música y coreografías del grupo. Dirigido para niños de entre 1 y 6 años, el precio será de 15,50 euros por persona.

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online por 15,50 euros por persona 📍Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, Cuesta de San Vicente, 44 🗓️ Domingo 24 de mayo a las 12:00 o a las 17:00 horas

Mercado Medieval de Mejorada del Campo

Desde el viernes 22 y hasta el próximo domingo 24 de mayo, la calle Mayor y la Plaza de España de Mejorada del Campo volverán atrás en el tiempo a la época medieval. Allí brujas, mendigos, frailes, bufones y cazadores de dragones tomarán el control del municipio madrileño para dar comienzo a su Mercadillo Medieval.

El Mercado Medieval de Mejorada del Campo dará el pistoletazo de salida el viernes 22 a las 18:00 con / Ayuntamiento de Mejorada del Campo

Con espectáculos de música, pasacalles, teatro callejero, juegos infantiles y atracciones el evento promete mantener entretenidos a los más pequeños de la casa. También los mayores podrán disfrutar de puestos de artesanía, bebida y comida, a lo largo de tres jornadas que cerrarán los festejos con un espectáculo de fuegos fatuos.