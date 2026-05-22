Adjudicado el estudio de viabilidad para aumentar capacidad de la C3 de Cercanías entre San Cristóbal Industrial y Aranjuez

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato de servicios para desarrollar el estudio de viabilidad para la optimización funcional e incremento de capacidad de la línea C-3 de Cercanías entre San Cristóbal Industrial y Aranjuez.

El contrato tiene un valor de 363.000 euros (IVA incluido) y un plazo inicial de 24 meses y tiene por objeto analizar las posibles actuaciones que permitan aumentar la capacidad y fiabilidad de la explotación ferroviaria, han indicado desde el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado. Actualmente, en este tramo coexisten tráficos de Cercanías, Media Distancia y Mercancías, lo que conlleva un nivel de saturación de la línea elevado en ciertas franjas horarias del día y una heterogeneidad de velocidades que dificulta la fiabilidad de la explotación.

En el estudio, licitado el pasado mes de diciembre, se contemplarán todo tipo de posibilidades de actuación, desde la implantación de mejoras en los sistemas de señalización y seguridad, incluyendo eventuales recantonamientos y optimización de la señalización, hasta la implantación de una tercera y cuarta vía en la totalidad del tramo o en parte del mismo. La finalidad última será seleccionar aquellas actuaciones en el tramo San Cristóbal Industrial-Aranjuez que resulten idóneas para la mejora de la funcionalidad global del corredor Madrid-Aranjuez. Esto, adicionalmente, repercutirá en una mejora de los tiempos de viaje para otros servicios regionales. Las estaciones o apeaderos incluidos en el tramo objeto de estudio son San Cristóbal Industrial, El Casar, Getafe Industrial, La Tenería (en ejecución), Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos, Seseña (fuera de servicio) y Aranjuez.

Movilidad sostenible

Desde el Ministerio han subrayado que estos trabajos permitirán potenciar una movilidad metropolitana sostenible, a través del servicio de Cercanías, e incrementar los niveles de accesibilidad y de cohesión social a través de un sistema ferroviario de calidad. Asimismo, se potenciará la seguridad operacional en el transporte ferroviario mediante la aplicación de medidas encaminadas a la mejora de la explotación.

Igualmente, desde el departamento que dirige Óscar Puente han recalcado que la actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

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Finalmente, desde el Ministerio han recordado que en 2022 aprobó la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria, enmarcada en la vigente legislación del Sector Ferroviario. La principal misión de esta estrategia es establecer un marco financiero y de prioridades de la planificación ferroviaria, estableciendo un conjunto de directrices básicas destinadas a satisfacer las necesidades futuras de movilidad y la sostenibilidad financiera del sistema ferroviario. Dentro de este marco estratégico surge la conveniencia de analizar la viabilidad de las actuaciones.