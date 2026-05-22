Estos son los dos bancos extranjeros que han avalado a Enrique Riquelme para presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme, presidente de Cox, ha tenido que recurrir a dos entidades extranjeras para reunir el aval necesario que le permitiría formalizar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Tras ser denegado por el Banco Santander o el BBVA, entre otros, los que han respaldado la operación son Scotiabank y Andbank España. El aval exigido por los estatutos del club equivale al 15% del presupuesto del Real Madrid, o lo que es lo mismo: unos 187 millones de euros.

Scotiabank

Scotiabank, nombre comercial de The Bank of Nova Scotia, es uno de los grandes bancos de Canadá y una de las entidades financieras más relevantes de Norteamérica. Su actividad abarca banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, banca corporativa, banca de inversión y mercados de capitales. La entidad cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York bajo el símbolo BNS y cuenta con unos activos aproximados de 1,5 billones de dólares canadienses.

Sede de ScotiaBank. / .

Aunque para el público español no es un banco tan reconocible como Santander, BBVA o CaixaBank, Scotiabank tiene una fuerte presencia internacional en operaciones corporativas y financieras. En el caso español, la información publicada apunta a que no actúa como banco comercial tradicional, sino más bien como entidad vinculada a banca de inversión y mercados, con operativa internacional desde plazas como Londres o Dublín.

Su relación con Riquelme no surge de la nada: Cox ya habría trabajado con grandes entidades internacionales en operaciones anteriores, entre ellas la compra de Iberdrola México y la salida a bolsa del grupo. En ese contexto, Scotiabank encajaría como un socio financiero con experiencia en transacciones corporativas complejas.

Andbank

Andbank es un grupo financiero de origen andorrano especializado en banca privada y gestión de grandes patrimonios. La entidad presume de más de 90 años de experiencia en este segmento y centra su negocio en la preservación y crecimiento del patrimonio de sus clientes, no tanto en la banca comercial de masas.

Sede de AndBank. / .

El grupo tiene presencia en 11 países y cuenta con estructuras en mercados como Andorra, España, Luxemburgo, Mónaco, Brasil, Panamá, Uruguay, Suiza, México y Miami. En España opera a través de Andbank España Banca Privada, con licencia bancaria y sede en Madrid, lo que resulta relevante porque el aval electoral del Real Madrid debe estar vinculado a una entidad inscrita en el registro del Banco de España.

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En la operación de Riquelme, Andbank aparece como la pieza clave para canalizar el respaldo financiero desde una entidad extranjera pero con filial española. Su perfil es el de un banco enfocado a clientes de alto patrimonio, asesoramiento financiero e inversión, por lo que su participación en un aval de este volumen se entiende dentro de una operación privada y muy específica, alejada del negocio bancario convencional.