La economía madrileña avanza en sectores clave: la facturación de la industria crece un 6,5% y la de los servicios un 10,2%

La cifra de negocio de la industria madrileña ha crecido un 6,5% en el último año y la del sector servicios, un 10,2%, según datos relativos al mes de marzo dados a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Los datos revelan una buena evolución dentro de un contexto generalizado de crecimiento en todo el país.

El aumento de la facturación industrial es, de hecho, menor en la Comunidad de Madrid que la media nacional. Frente al 6,5% que ha crecido en la región, la tasa para el conjunto de España es de un 9,7%, más de tres puntos por encima. En este sentido, el mejor desempeño ha sido el de Andalucía, con una tasa anual del 20,1%; Murcia, con 19,8%, y Castilla-La Mancha, con un 15,4% más que en marzo de 2025.

Un total de cuatro comunidades presentan tasas negativas. El volumen de negocio del sector industrial ha caído en Baleares (-13,6%), Cantabria (-6,6%), La Rioja (-1,9%) y Aragón (-0,4%). Entre las 17 autonomías, la tasa de crecimiento anual del volumen de negocio de la industrial madrileña ocupa la décima posición.

Si se considera el crecimiento en lo que va de año, en cambio, Madrid presenta una tasa del 2,7% frente al 0,5% de media nacional. Canarias (5,5%) y Castilla y León (5,2%) lideran el crecimiento cuando se tiene en cuenta exclusivamente el primer trimestre de 2026.

En cuanto al crecimiento de la facturación del sector servicios, en la Comunidad de Madrid es casi un punto superior al del conjunto del país, un 10,2% frente a un 9,4%. De manera contraria a lo que sucede con la industria, la tasa de crecimiento madrileña es comparativamente peor respecto a la nacional en el intervalo de lo que llevamos de 2026. La cifra de negocio de la actividad terciaria ha aumentado en la región un 3,2% entre enero y marzo de este año; en el conjunto de España, un 4,1%.

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Los datos publicados por el INE también contemplan la evolución del empleo en los servicios. En Madrid, el índice de ocupación en esta rama de actividad ha crecido un 1,3% entre marzo de 2025 y marzo de 2026 frente al 1,5% de media nacional. El aumento en la región en el mes de marzo de 2026 fue de un 0,3% y en el primer trimestre de este año, de un 1,4%.