La Comunidad de Madrid avisa a los alérgicos: alerta de polen en seis municipios y tres barrios de la capital

La alergia primaveral vuelve a complicar estos días la vida de miles de madrileños. La Comunidad de Madrid mantiene niveles altos de polen de gramíneas en toda la región y advierte también de concentraciones elevadas de polen de olivo en buena parte del territorio, una situación que puede intensificar los síntomas en las personas alérgicas.

Según la información actualizada por la Red Palinocam, este viernes 22 y sábado 23 de mayo se esperan niveles altos de gramíneas en Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Getafe y Las Rozas, así como en Arganzuela, barrio de Salamanca y Ciudad Universitaria, en Madrid capital.

Este viernes 22 y sábado 23 de mayo se esperan niveles altos de gramíneas en numerosas zonas de la capital / PILAR CORTES

El polen de gramíneas se mantiene alto en toda la Comunidad de Madrid

Las gramíneas son uno de los tipos de polen que más alergias provocan en la Comunidad de Madrid. Incluyen numerosas especies de cereales y hierbas presentes en terrenos cultivados, bordes de caminos, parques, jardines y zonas de césped. Además, actualmente se encuentran en pleno periodo de polinización.

La previsión sitúa este tipo de polen en nivel alto en todas las estaciones de medición de la región, por lo que las personas sensibles pueden notar un aumento de síntomas como estornudos, picor de ojos, congestión nasal o molestias respiratorias.

El olivo también registra niveles altos en varias zonas

El polen de olivo, que incluye tanto el olivo cultivado como el acebuche, también presenta niveles elevados en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Para este viernes y sábado se esperan concentraciones altas en Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Coslada, Getafe, Arganzuela y barrio de Salamanca. En Ciudad Universitaria, la previsión para el olivo es de nivel medio, mientras que en Collado Villalba y Las Rozas se esperan niveles bajos.

El polen de olivo, que incluye tanto el olivo cultivado como el acebuche, también presenta niveles elevados en varios puntos de la Comunidad de Madrid / Archivo

Plantago o llantén: aviso especial en Getafe y Alcobendas

La Comunidad de Madrid también mantiene la vigilancia sobre el polen de plantago, conocido popularmente como llantén. Se trata de plantas herbáceas que crecen en praderas, cunetas y bordes de caminos, y que pueden presentar sensibilidad cruzada con las gramíneas.

La previsión apunta a niveles altos de plantago en Getafe este viernes y sábado. Además, Alcobendas también alcanzará nivel alto el sábado 23 de mayo, mientras que este viernes se mantiene en nivel medio. En Alcalá de Henares, Arganzuela y barrio de Salamanca también se esperan niveles medios durante estos días.

Recomendaciones para las personas alérgicas

Ante los niveles elevados de polen, se recomienda a las personas alérgicas adoptar medidas preventivas y seguir el tratamiento prescrito por su médico. Entre los consejos básicos se encuentran evitar el contacto directo con las plantas que producen el polen al que se tiene alergia, mantener limpias las manos y la cara y lavar con frecuencia nariz y ojos.

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También se aconseja viajar en coche con las ventanillas cerradas, evitar en la medida de lo posible los desplazamientos en moto o bicicleta, usar gafas de sol y mascarilla en el exterior, dormir con las ventanas cerradas y utilizar filtros de polen en viviendas y vehículos cuando sea posible.