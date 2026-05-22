La Comunidad de Madrid da luz verde a continuar con la explotación de sepiolita en las Lagunas de Ambroz

La Comunidad de Madrid concederá la prórroga de explotación de la concesión minera de Tolsadeco, en un área entre los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas de la capital, para continuar con la obtención de sepiolita. La zona está considerada de gran valor medioambiental por colectivos ecologistas debido a la formación de lagunas como consecuencia de la actividad minera que han acabado acogiendo una rica biodiversidad. Ecologistas en Acción y otras organizaciones habían presentado alegaciones contra esta prórroga porque entendían que continuar la concesión destruiría la principal de estas acumulaciones de agua, la conocida como Laguna Grande de Ambroz.

Tras analizar y desestimar estas alegaciones, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha resuelto autorizar que continúe la extracción de un mineral del que España es único productor en la Unión Europea. La concesión Tolsadeco abarca 512 hectáreas y alberga las últimas reservas conocidas de sepiolita de máxima pureza, aseguran fuentes regionales. Esa variedad, abundan, permite desarrollar aplicaciones de alta tecnología vinculadas a la transición energética y a la autonomía industrial europea.

Las alegaciones formuladas durante el periodo de audiencia se referían principalmente a cuestiones medioambientales, hidrológicas y procedimentales. "Tras su análisis, la Comunidad de Madrid ha constatado que el expediente cuenta con todos los informes y avales exigibles", transmite el Gobierno regional en una nota.

En particular, se cita la Declaración de Impacto Ambiental, formulada en 2019 y ratificada en abril de 2024. La Confederación Hidrográfica del Tajo, añade el comunicado, ha concluido que los trabajos de explotación y restauración proyectados resultan técnicamente viables, que no se identifican impactos irreversibles sobre el medio hidrogeológico y que el ámbito afectado presenta una capacidad de restauración aceptable.

La resolución de concesión de la prórroga contempla que la restauración una vez finalice el periodo de concesión, en 2037, incluya la creación de nuevas lagunas permanentes "con un potencial ecológico superior al actualmente existente". A juicio de los colectivos ecologistas, eso supone "hacerse trampas al solitario". La renaturalización completa y recuperación de la biodiversidad actual, aseguran, no ocurriría, en el mejor de los casos, hasta 2060.

Habitualmente utilizada en la producción de arena para animales domésticos, para la sepiolita se están desarrollando ahora otros usos industriales. En concreto, trasladan desde la Consejería de Economía, la sepiolita de alta pureza puede servir para aditivos retardantes de llama que sustituyen al óxido de antimonio importado de China, electrodos para baterías de vehículos eléctricos, catalizadores para la transición energética y biocidas inorgánicos patentados, desarrollos tecnológicos definidos como "prioritarios" para la Unión Europea.

La explotación de sepiolita y su transformación industrial generarán en Madrid 1.120 empleos totales, 350 directos y 770 indirectos. El 100% de la actividad se basa en transformación industrial de alto valor añadido: no se vende mineral en bruto, sino productos finales que llegan a más de cien países.

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El proyecto, insisten desde el Gobierno regional, cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable, Plan de Restauración informado favorablemente por el órgano ambiental y estudio de valoración de riesgos para la salud humana con informe igualmente favorable. Con la resolución de prorrogar la actividad minera otros 10 años en Ambroz se cierra la vía administrativa a cualquier iniciativa para paralizarla. Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y el Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz (GTLSA) no descartan recurrir a la vía judicial para que la prórroga no sea efectiva.