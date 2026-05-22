Es oficial: los trabajadores madrileños despedidos antes de la jubilación recibirán ayudas económicas hasta que alcancen su edad de retiro

Perder el empleo cuando faltan pocos años para la jubilación puede convertirse en un problema económico grave. Muchos trabajadores despedidos en esta etapa tienen más dificultades para reincorporarse al mercado laboral y ven cómo sus ingresos quedan en el aire justo antes de acceder a la pensión.

Por suerte, para estos casos la Comunidad de Madrid cuenta con una ayuda dirigida a trabajadores afectados por despidos derivados de procesos de reestructuración empresarial. Se trata de subvención que busca ofrecer una cobertura económica a empleados que han perdido su puesto de trabajo mediante expedientes de regulación o despidos colectivos y que se encuentran cerca de la jubilación ordinaria.

La Comunidad de Madrid cuenta con una ayuda dirigida a trabajadores afectados por despidos derivados de procesos de reestructuración empresarial / Archivo

Una ayuda para evitar el vacío económico antes de la jubilación

El objetivo principal de esta prestación es reducir el impacto económico que puede sufrir un trabajador cuando pierde su empleo en una etapa cercana al retiro. El sistema de financiación se reparte entre la empresa y la Administración regional. La compañía solicitante debe asumir el 60% del coste de la ayuda, mientras que el 40% restante corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Con este modelo, la Administración pretende garantizar una mayor estabilidad económica a los trabajadores afectados por despidos derivados de reestructuraciones empresariales.

¿Quién puede beneficiarse de estas ayudas?

Para acceder a esta subvención, deben cumplirse varios requisitos tanto por parte de la empresa como del trabajador afectado. En primer lugar, los empleados deben haber prestado servicios en centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid en el momento en que se produjo la extinción de su contrato. Además, el despido debe estar vinculado a un proceso de reestructuración empresarial, como un despido colectivo o expediente de regulación. No es una ayuda general para cualquier persona desempleada, sino de una cobertura específica para trabajadores afectados por este tipo de procedimientos.

Otro punto clave es que la solicitud inicial debe realizarla la empresa, así, es la compañía la encargada de tramitar el reconocimiento de los trabajadores que pueden acogerse a la subvención.

Estas ayudas están dirigidas a quienes cumplan con ciertos requisitos / FREEPIK

Un trámite sin tasa administrativa

Uno de los aspectos relevantes para los posibles beneficiarios es que este procedimiento no exige el pago de ninguna tasa administrativa. La tramitación se realiza de forma telemática a través del registro electrónico de la Comunidad de Madrid.

La empresa debe presentar la solicitud junto con la documentación correspondiente, incluida la ratificación del reconocimiento de los trabajadores y la conformidad de estos para acogerse a la ayuda.

En caso de que la compañía solicite el fraccionamiento de los pagos, deberá aportar garantías suficientes para responder de las obligaciones pendientes. Estas garantías pueden formalizarse mediante aval o seguro.

Plazo de resolución: hasta tres meses

La Administración dispone, con carácter general, de un plazo máximo de tres meses para notificar la resolución, salvo que la normativa aplicable establezca un periodo diferente. Si transcurrido ese tiempo no existe una respuesta expresa, se aplica el silencio administrativo desestimatorio, que significa que la solicitud se considera denegada, lo que permite iniciar los recursos correspondientes por parte de los interesados.

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Así puedes consultar el estado del expediente

Los trabajadores incluidos en la solicitud pueden hacer seguimiento del expediente a través del portal de Consulta de situación de expedientes de la Comunidad de Madrid. Desde esta plataforma es posible comprobar el estado de la tramitación, aportar documentación adicional si fuera necesario y recibir notificaciones mediante dirección electrónica habilitada.