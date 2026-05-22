VISITA A MADRID
cifras del Papa
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- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo
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