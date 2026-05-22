El barrio de Madrid que esconde la antigua central que abastecía al Metro: tres motores diésel y un papel clave en la Guerra Civil

Con el fin de solventar las posibles insuficiencias del suministro eléctrico y abastecer la entonces creciente red del Metro de Madrid, una nave de motores fue construida en el barrio de Pacífico en Madrid. De la mano de los ingenieros José María y Manuel Otamendi, esta central fue capaz de transformar la corriente eléctrica suministrada por las compañías, utilizando tres motores dieses de 1500 c.v. cada uno.

Esta potencia, que equivale aproximadamente a la de 15 coches funcionando a la vez (por motor), permitió proporcionar energía al resto de las subestaciones del suburbano madrileño, a la misma ciudad de Madrid durante la Guerra Civil, e incluso en 1925, a las propias compañías eléctricas.

Motor Diesel de 1500 c.v / Turismo Madrid

Antonio Palacios, aclamado arquitecto y creador de varios de los edificios más icónicos de la capital, estuvo a cargo del proyecto de edificación de esta Nave de Motores, que finalizó su construcción en el año 1923. En servicio hasta 1972, cuando la regularidad del suministro eléctrico provocó su cierre, la nave no fue reformada hasta el año 2008, de la mano del arquitecto Carlos Puente.

¿Se puede visitar? ¿Dónde comprar las entradas?

Situado en el barrio de Pacífico, el espacio de la Nave de Motores cuenta con visitas guiadas gratuitas y visitas libres de hasta un máximo de 40 minutos cuya reserva pude hacerse entre los días 19 y 22 del mes anterior a través de la página web oficial 'Museos Metro Madrid'.

La Nave de Motores no fue reformada hasta el año 2008 de la mano del arquitecto Carlos Puente / Turismo Madrid

Advirtiendo de la importancia de no tocar vitrinas y superficies, desde la organización avisan que, dada la alta demanda, los tiempos de visita estarán muy controlados, permitiendo tan solo cinco minutos de cortesía al visitante, pasados los cuales se interpretará que este ha renunciado a su visita.

Un estilismo muy '"suburbano"

Pero esto no es lo único que esconde este barrio del sureste de Madrid, y es que desde el pasado otoño de 2025, son muchos los vecinos de Pacífico a los que se ha visto vistiendo sudaderas, camisetas, gorras, e incluso calcetines... ¡Todos parte de los nuevos productos oficiales de Metro!

Sudadera Logo Metro Adulto con capucha / Tienda Metro de Madrid

Y es que sí, la Nave de Motores es una de las afortunadas que cuentan con uno de estos puntos de venta oficiales, y que, al final el recorrido, permite a turistas y curiosos adquirir algún recuerdo conmemorativo, especialmente desde el 105 aniversario de la compañía.

¿Qué otros lugares se pueden visitar en Pacífico?

Cercano al Parque del Retiro, el barrio de Pacífico cuenta, con varios lugares y edificios históricos que merece la pena visitar. Y es que además de la Nave de Motores, encontramos el Antiguo Vestíbulo del Metro de Pacífico, el Panteón de España, el Museo 'La Neomudéjar' y la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha.

Así, con un gran bagaje histórico y arquitectónico, sumado a una gastronomía que destaca por ser auténtica, diversa y muy tradicional, Pacífico se presenta como un barrio perfecto para un día de cultura, turismo y terrazas en familia.